Vent’anni dopo la maturità, la 5F del Liceo Volta di Reggio Calabria si ritrova: “eravamo una classe, oggi siamo la storia” | FOTO

A distanza di vent’anni dalla maturità del 2006, gli ex studenti della 5F del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria si sono ritrovati per una serata all’insegna dei ricordi, dell’amicizia e delle emozioni. Una rimpatriata attesa e particolarmente sentita, capace di riportare i protagonisti indietro nel tempo, agli anni trascorsi tra i banchi di scuola, le lezioni, le interrogazioni e i sogni condivisi prima dell’inizio della vita adulta. La serata ha rappresentato molto più di una semplice cena tra ex compagni. È stata l’occasione per celebrare un legame nato durante gli anni del liceo e rimasto vivo nonostante il trascorrere del tempo, le esperienze personali e le strade differenti intraprese da ciascuno dopo il diploma.

La rimpatriata della 5F vent’anni dopo il diploma

Gli ex ragazzi della classe 5F hanno voluto festeggiare insieme il ventesimo anniversario della conclusione del percorso scolastico. Le fotografie realizzate durante l’incontro raccontano sorrisi, abbracci e momenti di autentica partecipazione, restituendo l’immagine di un gruppo ancora profondamente unito. “Guardando queste foto mi sembra davvero che il tempo non sia mai passato: come una Volta, ancora una volta. Rivedere i miei compagni mi ha riportato subito indietro negli anni”.

Il gioco di parole legato al nome del Liceo Alessandro Volta racchiude lo spirito della serata: la sensazione di ritrovarsi esattamente come allora, superando idealmente i vent’anni trascorsi dalla maturità e riscoprendo intatta la complicità costruita durante l’adolescenza.

I ricordi della scuola e il richiamo a “Notte prima degli esami”

La rimpatriata ha inevitabilmente riacceso i ricordi degli anni scolastici, delle giornate trascorse insieme e dell’atmosfera che accompagnò la preparazione agli esami di maturità. Nel racconto degli ex studenti torna anche una delle canzoni simbolo di intere generazioni di maturandi, “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti. “io mi ricordo 28 ragazzi con la chitarra e lo zainetto sulla spalla..”, proprio come canta Antonello Venditti nel celebre brano diventato negli anni la colonna sonora delle emozioni, delle paure e delle speranze vissute dagli studenti alla vigilia degli esami. Il riferimento musicale ha contribuito a rendere ancora più intensa la serata, facendo riemergere immagini e sensazioni legate a un periodo decisivo della vita, quando il futuro appariva ancora tutto da costruire.

“Eravamo una classe, oggi siamo la storia”

Tra i momenti più significativi della rimpatriata c’è stato il taglio della torta celebrativa, decorata con una frase capace di sintetizzare il significato dell’incontro: “Eravamo una classe, oggi siamo la storia”. Un messaggio che racconta il passaggio del tempo senza malinconia, trasformando il ricordo della scuola in una storia collettiva fatta di amicizia, crescita e appartenenza. Quella che nel 2006 era semplicemente una classe di studenti è oggi una comunità di persone adulte che continua a riconoscersi nelle esperienze vissute insieme. La scritta sulla torta ha così rappresentato il simbolo della serata e di un rapporto che, nonostante i cambiamenti e le distanze, ha saputo resistere nel corso degli anni.

L’amicizia nata al Liceo Volta continua nel tempo

La storia della 5F del Liceo Scientifico Alessandro Volta dimostra come i legami costruiti durante gli anni della scuola possano continuare ad accompagnare le persone anche molto tempo dopo la fine delle lezioni. Le amicizie nate tra i banchi diventano spesso parte integrante della memoria personale, conservando un valore particolare anche quando la quotidianità porta ciascuno verso percorsi differenti. Ritrovarsi dopo vent’anni ha permesso agli ex studenti di condividere nuovamente ricordi, esperienze e aneddoti, ma anche di raccontarsi le vite costruite dopo la maturità. Una serata capace di unire passato e presente, facendo emergere la forza di un’amicizia che non è stata cancellata dal tempo.

Una serata di emozioni tra fotografie, sorrisi e nostalgia

Le immagini della rimpatriata restituiscono l’atmosfera gioiosa e suggestiva dell’incontro. Ogni fotografia diventa una testimonianza del tempo trascorso e, allo stesso tempo, della continuità di un rapporto che ha mantenuto intatte le proprie radici. La serata organizzata dagli ex studenti della 5F diplomata nel 2006 si è così trasformata in una piccola ma significativa storia di comunità. Un racconto fatto di volti, ricordi e sentimenti, nel quale la scuola continua a rappresentare il luogo simbolico in cui tutto ebbe inizio. Vent’anni dopo la maturità, gli ex ragazzi del Liceo Volta hanno dimostrato che alcune esperienze non appartengono soltanto al passato. Continuano a vivere nelle persone, nelle amicizie e nella capacità di ritrovarsi ancora una volta, con la stessa emozione di allora.