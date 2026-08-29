Venezuela-USA, accordo storico sul petrolio. Trump: “65 miliardi di barili sotto controllo americano”

USA e Venezuela hanno siglato un accordo relativo al petrolio del Paese sudamericano, che prevede il controllo statunitense di “oltre 65 miliardi di barili” dalle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Lo ha annunciato su Truth Social il presidente statunitense Donald Trump, definendolo “il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo!” e precisando che il patto sarà “a costo zero per il contribuente americano“.

“Questa transazione storica più che raddoppia le riserve petrolifere americane, aumenta notevolmente la nostra fornitura di petrolio e ridurrà sostanzialmente i prezzi del carburante per tutti gli americani, a lungo nel futuro, contribuendo al contempo a indirizzare il Venezuela verso un enorme successo e una grande prosperità“, scrive il presidente Usa, secondo cui l’accordo “rafforzerà notevolmente la relazione già crescente” tra Washington e Caracas.