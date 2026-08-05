Vasto incendio tra Gizzeria e Falerna, in azione quattro Canadair

E’ in corso da diverse ore un incendio di vaste proporzioni nella zona montana di Gizzeria al confine con Falerna, nel Lametino. Le fiamme stanno interessando un’ampia area di vegetazione. Sul posto sono impegnati quattro Canadair, un elicottero regionale e due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, operative già dalla serata di ieri. A coordinare le attività di spegnimento sono presenti due direttori delle operazioni di spegnimento: uno dei Vigili del Fuoco e uno di Calabria Verde. Le operazioni proseguono per contenere il fronte delle fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata.