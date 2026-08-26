Vasto incendio in Sicilia, fiamme vicino alle abitazioni tra Sarmuci e Grotticelli

Un vasto incendio è divampato nella notte a Castellammare del Golfo, nel territorio del Trapanese, interessando l’area compresa tra le località Sarmuci e Grotticelli. Il rogo ha assunto rapidamente dimensioni rilevanti, con le fiamme che si sono estese in poco tempo e sono risultate visibili anche a distanza. A rendere particolarmente complessa la situazione sono state le condizioni climatiche, con il vento di scirocco e le elevate temperature che hanno favorito la propagazione del fuoco.

Le fiamme si avvicinano alle abitazioni

Uno degli aspetti che desta maggiore preoccupazione riguarda la vicinanza dell’incendio alle abitazioni presenti nella zona. Le fiamme, infatti, si sono spinte pericolosamente verso le case, aumentando il livello di attenzione e rendendo ancora più urgente l’intervento delle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento. Il fronte del fuoco, ben visibile anche da lontano, ha interessato un’area in cui la conformazione del territorio e la rapidità della propagazione stanno complicando le attività di contenimento.

Operazioni di spegnimento difficili tra Sarmuci e Grotticelli

L’area interessata dall’incendio, compresa tra Sarmuci e Grotticelli, presenta condizioni che rendono complesso l’intervento delle squadre. La rapida estensione delle fiamme, unita alla presenza del vento, ha infatti reso più difficile contenere il fronte dell’incendio e impedire che possa raggiungere ulteriori zone. Le operazioni di spegnimento sono quindi concentrate nel tentativo di bloccare l’avanzata delle fiamme e mettere in sicurezza il territorio circostante.

Sul posto il personale antincendio della Forestale

A fronteggiare l’emergenza è intervenuto il personale antincendio della Forestale, impegnato nelle attività di contenimento e spegnimento del rogo. L’obiettivo principale resta quello di limitare la propagazione dell’incendio e proteggere le aree più esposte, soprattutto quelle vicine alle abitazioni. La situazione resta particolarmente delicata proprio a causa della velocità con cui il fuoco si è esteso e delle condizioni meteorologiche che continuano a favorire il rogo.