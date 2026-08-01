Vasto incendio di sterpaglie in Calabria, autostrada chiusa al traffico | DETTAGLI

Un incendio di sterpaglie divampato in prossimità dell’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, all’altezza di Firmo, nel Cosentino, ha reso necessaria la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate. Il provvedimento è stato disposto dalla Polizia stradale a causa del denso fumo che ha invaso la sede autostradale, riducendo sensibilmente la visibilità e creando condizioni incompatibili con la sicurezza della circolazione. La decisione di interrompere il traffico in entrambe le direzioni rappresenta l’elemento più rilevante per gli automobilisti in transito lungo il tratto interessato. La viabilità resterà interdetta fino a quando non saranno ripristinate condizioni di sicurezza tali da consentire la riapertura dell’autostrada.

Incendio sull’A2 Salerno-Reggio Calabria a Firmo

Le fiamme si sono sviluppate in un’area di sterpaglie situata nelle immediate vicinanze dell’A2 Salerno-Reggio Calabria, nel territorio di Firmo. La prossimità dell’incendio alla carreggiata ha determinato rapidamente ripercussioni sulla circolazione. Il fumo prodotto dal rogo si è infatti spostato verso la sede autostradale, invadendo entrambe le carreggiate e rendendo difficoltosa la visuale per chi si trovava alla guida. In queste condizioni, la prosecuzione del traffico avrebbe comportato rischi elevati per automobilisti e mezzi pesanti. La Polizia stradale ha quindi disposto la chiusura temporanea dell’autostrada nel tratto interessato, interrompendo la circolazione in entrambe le direzioni.

Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari. Gli operatori sono impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e nella successiva messa in sicurezza dell’area. Il lavoro consiste nel contenere le fiamme, evitare che il rogo possa estendersi ulteriormente e verificare la presenza di eventuali focolai residui. La priorità resta quella di eliminare ogni rischio per la sede autostradale e consentire, non appena possibile, il ripristino della circolazione.

Operazioni di messa in sicurezza nell’area di Firmo

Una volta domate le fiamme, sarà necessario completare tutte le verifiche previste per accertare che non vi siano nuovi rischi di propagazione dell’incendio. La messa in sicurezza dell’area è un passaggio indispensabile prima di autorizzare la riapertura dell’autostrada. Anche in presenza di un rogo apparentemente sotto controllo, eventuali focolai ancora attivi potrebbero infatti produrre nuovo fumo o riaccendere le sterpaglie. Per questo motivo, la viabilità non verrà ripristinata fino a quando le autorità competenti non avranno accertato il ritorno a condizioni compatibili con il transito dei veicoli.