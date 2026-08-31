Varapodio, inaugurato il nuovo centro sportivo polivalente: struttura moderna con diversi campi | VIDEO

A Varapodio è stato inaugurato il nuovo centro sportivo polivalente, una struttura moderna con campo da tennis e campo da basket che arricchisce l’offerta sportiva del territorio. Il taglio del nastro, seguito dalla benedizione dei campi, è stato effettuato congiuntamente dal sindaco Orlando Fazzolari, insieme ai sindaci e ai delegati dei comuni di Gioia Tauro, Taurianova, Terranova, Cosoleto, Oppido e Sant’Eufemia, intervenuti per rappresentare le rispettive amministrazioni. A raccontare l’evento, in un video, è stato Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

Di seguito il video.