Varapodio, il sindaco Fazzolari: “acquedotto cittadino eccellenza. Bere la nostra acqua conviene ed è salutare” | INTERVISTA

Intervistato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, illustra l’efficienza del sistema idrico comunale, descritto come un modello di eccellenza tecnologica e gestionale in Calabria. L’acquedotto locale attinge risorsa idrica direttamente da una falda sotterranea profonda 200 metri, garantendo un’acqua di qualità superiore rispetto a molte marche commerciali.

Grazie a un monitoraggio digitale costante tramite applicazioni mobili, l’amministrazione controlla in tempo reale i livelli dei serbatoi e la distribuzione domestica. Questa gestione autonoma permette alla cittadinanza di usufruire di un servizio economico e salutare, eliminando la necessità di acquistare bottiglie di plastica trasportate da lunghe distanze. L’iniziativa sottolinea l’importanza di investire in infrastrutture pubbliche per assicurare l’indipendenza da gestori esterni e la massima purezza del bene primario.