Vara Messina, Basile: “quest’anno la vivremo con un sentimento ancora più profondo” | VIDEO

La Vara di Messina si prepara a tornare al centro della vita cittadina con un significato che, quest’anno, assume un valore ancora più intenso. Alla vigilia di uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità messinese, il sindaco Federico Basile ha affidato a poche parole un messaggio che lega la tradizione religiosa e popolare al dolore vissuto dalla città in questi giorni. Il primo cittadino ha richiamato il significato profondo della Vara, indicandola come espressione di fede, identità, memoria e comunità, ma ha anche sottolineato come l’edizione di quest’anno sarà vissuta con una partecipazione emotiva particolare.

Vara di Messina, il messaggio del sindaco Federico Basile

Il sindaco Federico Basile ha scelto di racchiudere in una dichiarazione il senso con cui la città si appresta a vivere la Vara. “La Vara è Messina. È fede, identità, memoria e comunità. Quest’anno la vivremo con un sentimento ancora più profondo, portando nel cuore il dolore di questi giorni e la forza di una città che, anche nei momenti più difficili, sa stringersi e camminare insieme”. Parole che mettono al centro il legame tra la Vara e Messina, presentando la manifestazione non soltanto come un appuntamento tradizionale, ma come un momento capace di rappresentare l’identità collettiva della città.

Fede, identità e memoria nel significato della Vara

Nel messaggio del sindaco emergono quattro parole chiave: fede, identità, memoria e comunità. Sono i concetti con cui Basile descrive il valore della Vara per Messina e per i messinesi. La manifestazione viene quindi ricondotta a una dimensione che va oltre il singolo evento. Nel richiamo del primo cittadino, la Vara diventa un elemento che appartiene alla storia e alla memoria della città e che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità. Proprio questo legame assume quest’anno una sfumatura diversa, perché la partecipazione alla tradizione si intreccia con il dolore di questi giorni richiamato dal sindaco.

La Vara vissuta nel segno del dolore di questi giorni

Basile sottolinea infatti che la Vara di quest’anno sarà vissuta “con un sentimento ancora più profondo”. Il riferimento è al dolore che la città porta con sé in queste ore e che, nelle parole del sindaco, accompagnerà uno dei momenti più rappresentativi della vita collettiva messinese. Non vengono aggiunti ulteriori elementi o riferimenti specifici, ma il messaggio insiste sulla dimensione emotiva con cui la comunità affronterà l’appuntamento. La Vara diventa così, nelle parole del primo cittadino, anche un momento in cui il sentimento religioso e identitario si intreccia con la capacità della città di condividere il dolore.

Messina e la forza di una comunità che resta unita

Accanto al dolore, nel messaggio di Federico Basile emerge un secondo elemento centrale: la forza della comunità. Il sindaco parla infatti di “una città che, anche nei momenti più difficili, sa stringersi e camminare insieme”. È questo il passaggio che attribuisce alla Vara di Messina anche un significato di coesione collettiva. La manifestazione viene dunque descritta come un’occasione nella quale la città può ritrovarsi unita, non soltanto nella tradizione e nella fede, ma anche nella condivisione di un momento particolarmente delicato.