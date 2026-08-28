Vannacci: “la scelta Giannetta non è casuale. Cannizzaro e Occhiuto? Politica di cugini e parenti, noi non siamo come loro”

“Saluto e ringrazio Giannetta, Furgiuele e Cristiano, ma anche tutti coloro che si renderanno protagonisti di questo sforzo, che ci vedrà impegnati il prossimo mese. La scelta Giannetta non è una casualità, ma nasce dal fatto che lui conosce il territorio, ha messo le radici, opera come medico e politico, è alla sua quarta legislatura in Regione. Ha già dimostrato le sue competenze, in tutti i campi. Siamo contentissimi che si sia proposto come rappresentante dei reggini e sia stato accolto da Futuro Nazionale”. Sono le parole di Roberto Vannacci, che ha preparato un video messaggio diffuso nel corso della conferenza della presentazione di Domenico Giannetta come candidato di Futuro Nazionale alle elezioni suppletive di Reggio Calabria.

“Noi siamo diversi, ve ne siete accorti, non siamo la politica rancida e nauseabonda che sta governando. Noi presentiamo dei programmi, delle proposte e chiediamo solo la buona fede. Siamo stanchi della politica familistica, che ha caratterizzato la Calabria negli ultimi mesi. Una Calabria che ha pensato ad amici, amici degli amici e si dimentica del territorio. Noi non siamo quelli che dal Comune di Reggio Calabria decidono per quella partecipata o quell’incarico. Parlo del Sindaco Cannizzaro e delle cugine, una Assessore Comunale e una Europarlamentare. Idem Occhiuto” ha detto Vannacci.