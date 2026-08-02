USA pronti ad attaccare l’Iran con “livelli mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale”. Trump: “ci hanno chiesto di fermarci”

USA pronti a sferrare un attacco violentissimo in Iran, ma Trump per ora frena in attesa di un possibile accordo

Donald Trump
Foto di Jim Lo Scalzo / Ansa

Gli Stati Uniti sono pronti e carichi per attaccare la Repubblica Islamica dell’Iran, con livelli di terrore militare, forza e potenza mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale“. È quanto annunciato da Donald Trump attraverso Truth Social. Il presidente USA ha però spiegato che, su richiesta di Teheran, in virtù di un possibile accordo, USA e Israele non daranno seguito ai devastanti attacchi prospettati.

Nonostante ciò, l’Iran e altri paesi mediorientali ci hanno appena chiesto di sospendere qualsiasi attacco“, ha aggiunto. “Sulla base di questa richiesta, ho accettato… di annullare l’attacco, a condizione che si possa raggiungere rapidamente un accordo. Il Paese di Israele si unisce a me in questo impegno“, scrive il presidente.

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