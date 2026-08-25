USA pronti a far rientrare i diplomatici nelle ambasciate in Medio Oriente: perchè è un buon segnale

Il Dipartimento di Stato Usa si starebbe preparando a far rientrare i propri diplomatici nelle ambasciate in Medio Oriente, dopo le evacuazioni richieste prima del conflitto in Iran iniziato il 28 febbraio scorso. Lo riferisce il New York Times, sulla base di un documento interno del Dipartimento di Stato e delle informazioni ottenute da tre funzionari americani, sottolineando come la decisione suggerisca che l’Amministrazione Trump non prevede un ritorno alle ostilità su vasta scala.

Secondo il testo visionato dal quotidiano, potrebbe iniziare già in settimana il ritorno dei funzionari del servizio diplomatico e la riduzione delle misure d’emergenza adottate nelle missioni Usa in Medio Oriente e fra le ambasciate in cui si prevede di ripristinare livelli di personale più elevati ci sono quelle di Israele, Libano, Arabia Saudita, Qatar, Giordania, Oman, Iraq e Kuwait.