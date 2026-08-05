Urban Cross, Trinacria Urban Night: l’8 agosto gara a Gallodoro in provincia di Messina | INFO

E’ già tempo della seconda prova della Trinacria Urban Night. Dopo il bellissimo evento di Mongiuffi Melia, sabato sera si gareggia a Gallodoro, sempre nella provincia di Messina e si sa già che sarà un evento contraddistinto da una grande qualità organizzativa perché per l’occasione lo Special Bikers torna ad unirsi all’ASD Leto Free Bike “Piero Leone” ricomponendo quel connubio che ha scritto la storia della MTB siciliana attraverso la Trinacria MTB Marathon, arrivata fino all’organizzazione del Campionato Italiano.

La formula di gara è sempre quella vista nella prima prova, un circuito da coprire più volte sotto le luci artificiali e della Luna. Nello specifico si gareggerà su un tracciato di 2,5 km per un dislivello di 120 metri con passaggi su asfalto misti a sterrato e pavé, ma non mancano neanche gradinate e addirittura ostacoli artificiali per un tracciato davvero divertente.

Il programma di gara prevede la prima partenza alle 19:00 con la prova per Esordienti, alle 19:45 toccherà agli Allievi e alle 20:30 lo start per tutte le categorie assolute e amatoriali. Già garantita la presenza dei vincitori della prima tappa, Giuseppe Cicciari nella prova principale e Riccardo Mazzurco che si era aggiudicato la gara per Allievi.

L’iscrizione alla singola tappa costa 15 euro, a fine gara le premiazioni saranno per categoria, con podio riservato ai primi 3 classificati.

Per informazioni: Asd Special Bikers, https://www.specialbikers.it/.