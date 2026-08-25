Università di Palermo, boom nel ranking mondiale Arwu: l’Ateneo scala circa 200 posizioni

L’Università di Palermo conferma la crescita nel panorama accademico globale. Secondo i dati ufficiali dell’Academic ranking of world universities (Arwu) 2026 – prestigiosa classifica pubblicata annualmente dalla Shanghai ranking consultancy – l’ateneo siciliano ha scalato circa 200 posizioni globali, posizionandosi nella prestigiosa fascia 501-600 a livello mondiale, rispetto alla fascia 701-800 occupata nell’edizione 2025. Un risultato che si aggiunge ai notevoli progressi registrati anche nei ranking QS – Quacquarelli Symonds (posizione 801-850) e THE – Times higher education (posizione 501-600). Un successo raggiunto grazie alla qualità e il prestigio internazionale della produzione scientifica dei suoi docenti e ricercatori.

“Questo risultato – sottolinea il rettore Massimo Midiri – rappresenta una significativa conferma del percorso di crescita che l’ateneo ha intrapreso negli ultimi anni e che trova riscontro anche nei risultati ottenuti in altri importanti ranking internazionali. In particolare, la crescita di circa 200 posizioni registrata nell’Arwu 2026 attesta il rafforzamento dell’impatto e della visibilità internazionale della ricerca di UniPa: un riconoscimento che accogliamo con grande soddisfazione e che conferma la solidità del percorso intrapreso“.