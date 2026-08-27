Università della Calabria, al via la Fase 2 per le lauree magistrali: oltre mille posti disponibili

È partita oggi la Fase 2 per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2026/2027. L’offerta formativa dell’Unical si conferma ricca e pensata per trasmettere ai laureati conoscenze e competenze specialistiche, con ben 39 corsi di studio e una forte vocazione internazionale garantita da 8 corsi erogati interamente in lingua inglese e 6 corsi con almeno un curriculum in inglese. I candidati avranno tempo fino al 10 settembre 2026 per presentare la propria domanda di ammissione.

I numeri della Fase 1 e i posti a disposizione

L’apertura di questa seconda finestra temporale segue il riscontro molto positivo della prima fase di ammissione, che si è chiusa con 1.534 domande presentate. Ora si apre una nuova opportunità per tutti coloro che non avessero ancora formalizzato la propria candidatura, con un’ampia disponibilità che supera i 1.000 posti totali.

Accesso consentito anche ai laureandi

Per agevolare la continuità del percorso accademico, tutti i corsi di laurea magistrale dell’UniCal consentono la partecipazione alla Fase 2 anche a chi non ha ancora conseguito la laurea triennale, nel rispetto degli specifici vincoli su esami o crediti formativi minimi previsti da alcuni dipartimenti. Nel caso risultino vincitori, i laureandi possono procedere con l’immatricolazione, a condizione che conseguano il titolo richiesto in una sessione dell’anno accademico 2025/2026. Fino a quel momento, non sarà possibile sostenere esami della laurea magistrale.

Requisiti e verifica della preparazione

Ogni corso prevede specifici requisiti curriculari, consultabili nell’allegato al bando. La selezione avverrà tramite la valutazione del curriculum e potrà prevedere, a seconda del dipartimento, una prova scritta o un colloquio per la verifica dell’adeguata preparazione personale, che molto spesso si svolgerà in modalità telematica per agevolare gli studenti fuori sede. Molti corsi richiedono, inoltre, un’adeguata conoscenza della lingua inglese: il requisito si considera soddisfatto se il candidato possiede una certificazione internazionale, un’attestazione del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o superando un’apposita prova d’accesso. L’Ateneo garantisce inoltre massima flessibilità organizzativa offrendo, per alcuni corsi, l’iscrizione “non a tempo pieno”, che permette di spalmare gli esami su quattro anni dimezzando il contributo annuale.

Ecco come iscriversi

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente online registrandosi sul portale Esse3 e selezionando “Menu”, “Segreteria” e poi “Bandi di ammissione”. Dopo l’immatricolazione, gli studenti potranno concorrere all’attribuzione di borse di studio, alloggi e servizio mensa partecipando al bando per il diritto allo studio erogato dal Centro Residenziale. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la sezione dedicata sul portale e consultare il bando completo.