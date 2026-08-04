UniCal, nasce il “Community Contest” per rinnovare il merchandising ufficiale: premi fino a 1000 euro

L’Università della Calabria lancia ufficialmente il “Community Contest“, un’iniziativa aperta a tutta la comunità universitaria per raccogliere proposte progettuali destinate a rinnovare la linea di merchandising del brand UniCal. L’obiettivo del progetto è valorizzare la creatività e il senso di appartenenza che legano la comunità studentesca e la rete degli ex allievi al Campus.

L’Ateneo intende infatti raccogliere spunti innovativi capaci di esaltarne l’identità visiva, promuovendo al contempo la sostenibilità ambientale e l’integrazione con la tradizione artigianale del territorio, in particolare quella orafa calabrese. Le idee selezionate costituiranno un prezioso contributo conoscitivo, preliminare e non vincolante, che orienterà l’Ateneo nella futura procedura di affidamento in concessione per la produzione e la vendita del merchandising ufficiale.

La partecipazione al bando è aperta sia in forma individuale che in gruppi interdisciplinari (fino a un massimo di cinque componenti). L’iniziativa si rivolge agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, master e scuole di specializzazione dell’UniCal, estendendosi anche agli studenti Erasmus o visiting attivi presso l’Ateneo. Possono inoltre concorrere gli Alumni, ovvero tutti gli ex studenti regolarmente censiti.

Ai candidati è richiesto di sviluppare una proposta creativa e dei concept grafici applicabili a una linea di prodotti essenziali. Gli elaborati dovranno essere accompagnati da materiali accessori, tra cui una sintesi visiva del progetto, idee per un packaging sostenibile, eventuali declinazioni legate all’artigianato locale e una breve narrazione descrittiva. Per consultare le specifiche tecniche, i dettagli sui prodotti e le istruzioni operative, è possibile visitare la pagina dedicata sul portale d’Ateneo.

Le proposte saranno valutate da un’apposita commissione tecnica secondo criteri di coerenza identitaria, originalità, producibilità e sostenibilità. I migliori progetti riceveranno un premio in denaro: 1.000 euro per il primo classificato, 500 euro per il secondo e 300 euro per il terzo. Sono inoltre previste possibili menzioni speciali per i lavori che si distingueranno su tematiche quali la sostenibilità, l’artigianato e lo storytelling. Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente in formato digitale all’indirizzo e-mail communitycontest@unical.it entro il 30 settembre 2026. Il contest culminerà con la cerimonia ufficiale di proclamazione e premiazione dei vincitori, fissata per il 30 ottobre 2026.