UNARMA Cosenza si rafforza: Michele Valerio eletto all’unanimità Segretario Provinciale

“Un’altra prestigiosa bandierina viene piantata sul territorio dalla Segreteria Provinciale UNARMA di Cosenza, che si rafforza con l’ingresso di Michele Valerio, 53 anni, Luogotenente, Comandante della Stazione Carabinieri di Rocca Imperiale, eletto all’unanimità Segretario Provinciale di Cosenza”. A presentarlo è Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale UNARMA. Calabria: “Michele Valerio arriva in Calabria portando con sé un bagaglio professionale e sindacale di assoluto rilievo. Proviene dalla Toscana, dove ha già maturato una significativa esperienza nel mondo sindacale, conoscendone dinamiche, responsabilità e soprattutto l’importanza dell’ascolto e della tutela dei colleghi. La sua reputazione lo precede: è una persona capace, concreta, intraprendente e particolarmente attenta alle problematiche del personale e all’evoluzione dell’Arma dei Carabinieri.

“La sua elezione all’unanimità non è stata una formalità, ma un preciso attestato di fiducia. Siamo convinti che Michele saprà rappresentare un punto di riferimento autorevole e presente per i Carabinieri della provincia di Cosenza, offrendo il proprio contributo nell’interesse dei colleghi e nel pieno rispetto delle Istituzioni. UNARMA non cerca nomi da mettere su un organigramma: cerca persone capaci di stare sul territorio, ascoltare i colleghi e assumersi responsabilità. Michele Valerio ha queste caratteristiche e per questo abbiamo deciso di puntare su di lui. A Michele va la piena fiducia della Segreteria Regionale e Provinciale. Adesso si parte: buon sindacato e buon lavoro”.