Ultraleggero precipitato a Fuscaldo, il cordoglio dell’Unione Avvocati Cosenza per Arnulfo e Buccico: “grazie alle istituzioni per la straordinaria macchina dei soccorsi”

“Ci sono momenti in cui il dovere istituzionale supera ogni barriera temporale e logistica, trasformandosi in una straordinaria testimonianza di coordinamento, e, al tempo stesso, di profondo rispetto per l’altrui dolore”. È quanto afferma in una nota l’Avv. Filomena Falsetta, Presidente dell’Unione Avvocati Cosenza, esprimendo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei noti e stimati colleghi vittime del drammatico incidente aereo avvenuto nei giorni scorsi, e unendosi in un ideale e caloroso abbraccio ai familiari delle vittime.

“La tragica vicenda dello schianto dell’ultraleggero a Fuscaldo, in cui hanno perso la vita i due noti e stimati avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico, della quale si sono celebrati oggi i funerali, ha profondamente colpito l’opinione pubblica, ma ha anche messo in luce la straordinaria reattività delle nostre istituzioni calabresi. Operare anche quando il Paese rallenta, e farlo su un territorio aspro e impervio come i rilievi montuosi del Tirreno Cosentino, avrebbe potuto rappresentare un ostacolo insormontabile”.

“Al contrario, la macchina dei soccorsi e delle ricerche si è mossa con un’efficienza e una rapidità impeccabili. Il fulcro di questa complessa operazione è stato il tavolo di coordinamento interforze promosso con ferma sensibilità dalla Prefettura di Cosenza. In un momento così drammatico, l’UAC, dunque, sente forte il dovere istituzionale e morale di rivolgere un sentito ringraziamento all’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, guidato da S.E. Dott.ssa Rosa Maria Padovano, per l’altissima efficienza operativa che ha restituito uno Stato vigile, rigoroso e umano, nonchè capace di agire senza sosta a tutela del rispetto dovuto alle vittime”.

“Mi preme sottolineare, in questa sede – continua Falsetta -, il prezioso e costante apporto del Viceprefetto Vicario Dott.ssa Rosa Correale alla promozione di un efficace tavolo di coordinamento interforze, valso a garantire una sinergia impeccabile tra i diversi corpi dello Stato, che ha consentito il drammatico ma fondamentale ritrovamento e recupero delle vittime. La cabina di regia prefettizia ha saputo unire istantaneamente competenze diverse, orchestrando un imponente dispiegamento di uomini e mezzi tecnologici. Alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, guidato dal Col. Andrea Mommo, il cui apporto operativo e strategico è stato determinante insieme a quello di tutti i corpi coinvolti, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e ai Soccorsi, va la nostra più profonda gratitudine” – conclude.