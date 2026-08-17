Ultraleggero partito dalla Sicilia disperso in Calabria: ricerche per due persone

Dalle ore 21:05 personale vigilfuoco del Comando di Cosenza è intervenuto in località Fuscaldo e Falconara Albanese per

la ricerca di un velivolo ultraleggero con due persone a bordo, partite da Capo d’Orlando e diretti a Sibari. A seguito della denuncia da parte dei familiari è stato attivato il piano ricerca persone scomparse dalla Prefettura; A supporto è stato inviato personale SAPR abilitato al pilotaggio da remoto dei droni ed è stato attivato un elicottero versione SAR dell’Aeronautica Militare.

Effettuati anche riscontri con idonea strumentazione

per stabilire una zona di ricerca mediante cono di triangolazione delle celle telefoniche. Le attività, che al momento hanno dato esito negativo, proseguiranno nella giornata odierna. Inviato nella zona interessata l’elicottero del RV di Salerno (Drago VF165) che sta collaborando nelle attività di ricerca unitamente al velivolo dell’esercito in supporto alle squadre di terra