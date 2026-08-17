Ultraleggero disperso in Calabria, il decollo da un piccolo campo volo semi abbandonato di Capo d’Orlando

Il piccolo campo volo dal quale ieri sera è decollato l’ultraleggero che risulta disperso in Calabria è alla fine del lungomare Anna Rita Sidoti di Capo d’Orlando, in contrada Tavola Grande, a pochi metri dal depuratore e della pista utilizzabile per elisoccorso. “È un aeroclub gestito da privati – dice un residente della zona – ma ormai è utilizzato raramente, saranno quattro o cinque i soci abituali. Di tanto in tanto viene qualcuno a tosare l’erba ma la struttura non è più curata come qualche anno fa“. Il campo volo è recintato solo in parte, al suo interno vi sono due piccole strutture in stato di semi-abbandono. Nell’area attualmente sono in sosta due ultraleggeri.