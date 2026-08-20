Ultraleggero caduto a Fuscaldo, i Vigili del Fuoco smentiscono le foto false: “immagini generate o manipolate con l’IA”

“Si precisa che alcune fotografie diffuse nelle ultime ore sui social network e, purtroppo, riprese anche da alcune redazioni giornalistiche, non sono immagini ufficiali dei Vigili del Fuoco e non corrispondono alla realtà dell’intervento. Si tratta di immagini false, verosimilmente generate o manipolate attraverso strumenti di Intelligenza Artificiale, che stanno circolando come se fossero fotografie reali dell’evento. Si invita pertanto a non utilizzare, condividere o ripubblicare tali contenuti, soprattutto associandoli all’intervento dei Vigili del Fuoco”. E’ questa la comunicazione ufficiale dei Vigili del Fuoco.

“Le uniche immagini da considerarsi ufficiali sono quelle diffuse attraverso i canali istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o direttamente messe a disposizione dagli uffici competenti. In situazioni di emergenza, la corretta informazione è fondamentale: una fotografia falsa può alterare la percezione di quanto realmente accaduto e generare allarmismo e disinformazione. Si invitano pertanto gli organi di informazione a verificare sempre la provenienza delle immagini prima della loro pubblicazione o condivisione”.