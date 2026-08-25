Ucraina nell’UE, Zelensky ringrazia Mattarella: il messaggio che cita “l’incrollabile solidarietà dell’Italia”

Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, ha ringraziato, attraverso un post social, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, per il messaggio di auguri in occasione del 35esimo anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina e per l'”incrollabile solidarietà” dell’Italia nei confronti dell’Ucraina. In un messaggio pubblicato su X, Zelensky ha condiviso anche la lettera di auguri ricevuta dal capo dello Stato. “Siamo profondamente grati per la comprensione tra le nostre nazioni e per il sostegno dell’Italia alla nostra difesa, alla resilienza delle infrastrutture critiche, alla ricostruzione e al nostro percorso verso l’adesione all’Ue“, ha scritto Zelensky.

Il presidente ucraino ha sottolineato inoltre di apprezzare “il riconoscimento dei progressi dell’Ucraina” nel percorso europeo e il “chiaro messaggio” di Mattarella secondo cui spetta a Kiev la scelta di “far parte della famiglia europea“. Zelensky ha richiamato quindi il principio dell’indipendenza di una nazione e del suo diritto a “determinare il proprio futuro“, prima di concludere con un “grazie, Italia!“.