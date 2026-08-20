Tutto pronto per la 9ª edizione di Amantea Comics

È tutto pronto per la IX edizione di Amantea Comics, il festival indipendente dedicato alla cultura pop promosso dall’Associazione Culturale Amantea Comics per Stefania Mari, che torna venerdì 21 e sabato 22 agosto dalle ore 16.00 al Parco Comunale La Grotta di Amantea, con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Amantea. “WHO RUN THE WORLD?” è il tema che accompagnerà questa nuova edizione, costruita attorno alla rappresentazione della figura femminile nel mondo pop, e gli 80 anni dalla pubblicazione francese de Il Piccolo Principe. Due pomeriggi di incontri, mostre, momenti di divulgazione, giochi, illustrazione, cosplay e doppiaggio, pensati per mettere in relazione generazioni, passioni e linguaggi diversi, nel segno delle passioni di Stefania Mari a cui l’intero evento si ispira ed è dedicato.

Le voci del cinema e della serialità

Tra gli appuntamenti più attesi di sabato 22 agosto c’è “Riconosci questa voce?”, il talk dedicato al mondo del doppiaggio e agli immaginari che le voci italiane hanno contribuito a costruire. Alle 18.30 saliranno sul palco Sara Giacopello, voce di Vee in Disney “Vampirina: Teenage Vampire”, Dimitri Winter, interprete, tra gli altri, di Joseph Joestar ne “Le Bizzarre Avventure di JoJo”, e Pasquale Severino, voce italiana di Sentry in “Marvel Thunderbolts”. Un incontro per parlare di doppiaggio, personaggi, identità e del rapporto tra una voce e il pubblico che la riconosce, ama e porta con sé.

Il Piccolo Principe tra parole, musica e immagini

Venerdì 21 agosto sarà il momento dedicato agli 80 anni de Il Piccolo Principe. Alle 19.00 il festival proporrà un reading dell’opera di Antoine de Saint-Exupéry: le letture in italiano saranno affidate a Porthos Sesti, mentre Floriano Canonaco, su traduzione di Salvatore Sciandra, proporrà la prima lettura pubblica dell’opera in dialetto amanteano. Le parole incontreranno la musica dal vivo di Daniele Croce, Noemi Luciani e Gax Win e il live painting di Marco Serravalle e Riccardo Runco per The Mirror Studio, trasformando il racconto in un momento collettivo fatto di suoni, immagini e parole. L’appuntamento si inserisce nel programma dedicato alla collezione privata di Stefania Mari, che comprende oltre novanta volumi de Il Piccolo Principe provenienti da tutto il mondo, fruibili per tutto il mese di agosto presso la Biblioteca Comunale di Amantea, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30.

Disegnare dal vivo: torna l’Ink Ring

Non mancherà uno degli appuntamenti più rappresentativi di Amantea Comics: l’Ink Ring, la challenge di illustrazione che venerdì 21 agosto, alle 17.00, porterà sul ring del festival illustratori e creativi chiamati a confrontarsi attraverso il disegno dal vivo. Tra i protagonisti di questa edizione ci sarà anche Ida Corti, giovane illustratrice calabrese, animatrice 2D per DogHead Animation, che ha lavorato a produzioni come “Topo Gigio”, “Questo mondo non mi renderà cattivo” e “Due Spicci di Zerocalcare” e “Mortina” di Barbara Cantini.

La cultura pop come spazio di incontro

Durante entrambi i pomeriggi sarà possibile visitare le mostre, partecipare alle attività dell’area festival e prendere parte a giochi, tornei e momenti di divulgazione. Tra le novità più significative della nona edizione c’è la presenza, per la prima volta in Calabria, della mostra “SE IO NON VOGLIO TU NON PUOI”, realizzata dall’Accademia di Belle Arti di Napoli – Corso di Design della Comunicazione, in collaborazione con Fondazione Una Nessuna Centomila e COMICON. L’esposizione rappresenta uno dei momenti centrali della riflessione proposta quest’anno da Amantea Comics sul tema della figura femminile nella cultura pop e nella società contemporanea. Attraverso il linguaggio dell’illustrazione e della comunicazione visiva, la mostra affronta temi come consenso, autodeterminazione, corpo, identità e libertà, offrendo al pubblico uno spazio di riflessione su come le donne vengono raccontate, rappresentate e percepite.

Un festival nato dalla memoria

Dal 2018 l’evento nasce per ricordare Stefania Mari, illustratrice e anima ispiratrice del progetto, scomparsa prematuramente nel 2017. E continua a farlo attraverso ciò che più amava: le sue passioni, l’arte, i libri, il fumetto, l’illustrazione e le persone. Ogni anno il festival prova così a raggiungere un obiettivo che per la famiglia resta fondamentale: far conoscere Stefania a chi non ha avuto la possibilità di incontrarla in vita, attraverso tutto ciò che amava e che oggi, grazie ad Amantea Comics, continua a prendere forma. E allo stesso tempo permettere a chi Stefania l’ha conosciuta, amata e le è stato amico di incontrarla ancora, ritrovandola nei luoghi, nelle persone e nelle passioni che continuano a vivere. È questo lo spirito con cui Amantea Comics si prepara alla sua nona edizione: un festival nato da un ricordo personale che, anno dopo anno, vuol diventare sempre più collettivo.

L’appuntamento è quindi per venerdì 21 e sabato 22 agosto dalle 16, al Parco Comunale La Grotta di Amantea. Due pomeriggi per incontrarsi, divertirsi, scoprire, ascoltare, disegnare e condividere. E per ricordare che, qualche volta, anche il dolore può diventare colore.