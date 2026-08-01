Tutto pronto per la 33ª Sagra del Pane di Pellegrina tra arte bianca e tradizione | INTERVISTE

Il 12 agosto, alle 19:30, presso piazza Maria S.S. Annunziata di Pellegrina, avranno inizio le degustazioni della 33ª Sagra del Pane di Pellegrina. Una manifestazione che celebra l’eccellenza della panificazione artigianale e la ricca tradizione locale di Bagnara Calabra. Durante l’evento, i visitatori potranno degustare il celebre pane di grano accompagnato da prodotti tipici come la ‘nduja, il tonno locale e vini del territorio, il tutto allietato da musica popolare.

Un elemento distintivo della serata è la consegna di un piatto in ceramica decorato, che quest’anno omaggia la figura storica della Bagnarota. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Pellegrinese, mira a valorizzare l’identità culturale del borgo attraverso la fusione tra gastronomia e artigianato, come spiegato nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.