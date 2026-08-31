Tusa, “Sapori della tradizione e poesia”: una serata tra versi, musica e degustazioni nel cuore delle Notti di BCsicilia

Nell’ambito della manifestazione Le Notti di BCsicilia si svolgerà mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 21,30, in Piazza Trento e Trieste a Tusa, in provincia di Messina, l’evento dal titolo “Sapori della tradizione e poesia”. Dopo la presentazione di Angelo Tudisca, Sindaco di Tusa, di Giuseppe Siragusa, Slow Food Terramare Nebrodi APS, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, inizierà la serata che sarà condotta da Gloriana Solaro. Santa Franco e Antonello Azzara daranno voce a testi in lingua italiana e dialettale, il maestro Marco Rizzo, eseguirà, al piano, brani di Morricone, Piazzolla, Einaudi, Trovajoli, Genesis, mentre Giovanni Azzara, alla chitarra, eseguirà brani della tradizione siciliana. A narrare le degustazioni Salvatore Granata, Vincenzo Pruiti e Vincenzo Sambataro.

Un menu di cibo e poesia, emozionanti interpretazioni poetiche in cui il cibo, con i sapori della terra, diventa linguaggio fatto di profumi, tradizioni, incontri, emozioni, l’incanto di liberare versi nella notte. La musica, con delicate note, darà al verso una dimensione etica e vita ad un’atmosfera sospesa. Aromi e sapori della tradizione saranno protagonisti della serata. L’iniziativa è promossa da BCsicilia, in collaborazione con Slow food Terramare Nebrodi e con il patrocinio del Comune di Tusa. Per informazioni e prenotazioni tel. 333.7272242.