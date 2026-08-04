Turismo in Calabria, a Falerna l’anteprima dello studio TEHA sul Destination Marketing: a ottobre la presentazione a Reggio Calabria

La Calabria sarà al centro di uno studio nazionale dedicato all’impatto delle politiche e degli investimenti in Destination Marketing sull’attrattività e sulla competitività dei territori. Un’anteprima dei risultati sarà presentata giovedì 6 agosto 2026, nel corso di una conferenza stampa in programma a Falerna, negli spazi di Villa Ventura, in viale della Libertà 28. L’incontro inizierà alle ore 11:00 e si concluderà alle 12:00, mentre il ritrovo dei partecipanti è previsto a partire dalle 10:45. Al centro dell’appuntamento ci sarà l’analisi condotta da TEHA Group, impegnata nello studio, nel calcolo e nella valutazione del potenziale impatto economico delle iniziative e degli investimenti destinati alla promozione delle destinazioni. La ricerca utilizza la Calabria come caso di studio nazionale, con un approfondimento specifico sulle conseguenze che le strategie di marketing territoriale possono produrre sul sistema imprenditoriale locale, in particolare sul comparto turistico, e sulla brand reputation regionale.

Destination Marketing in Calabria, lo studio di TEHA Group

Lo studio intitolato “L’impatto delle politiche e degli investimenti in Destination Marketing sull’attrattività e competitività territoriale: il caso Calabria” punta a misurare gli effetti economici potenziali delle strategie adottate per promuovere e rafforzare l’immagine di una destinazione. L’analisi si concentra sul rapporto tra investimenti, capacità attrattiva dei territori e competitività delle imprese. Una parte rilevante dell’approfondimento riguarda il settore turistico calabrese, considerato uno degli ambiti maggiormente interessati dalle politiche di promozione territoriale. Nel corso della conferenza stampa di Falerna saranno illustrati soltanto i primi risultati. La versione completa dello studio sarà infatti presentata il 5 ottobre 2026 a Reggio Calabria, nell’ambito di una delle tappe annuali dell’iniziativa Verso Sud di TEHA Group.

Il programma della conferenza stampa a Falerna

L’accoglienza dei partecipanti è prevista alle ore 10:45. Alle 11:00 inizierà la presentazione dell’anteprima dello studio, affidata a Cetti Lauteta, Partner di The European House – Ambrosetti e Responsabile Scenario Sud di TEHA Group. A seguire sono previsti i commenti di Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria e di Confindustria Catanzaro, e degli altri rappresentanti di Unindustria con delega al Turismo. La conferenza stampa comprenderà anche un momento dedicato alle domande e alle risposte, prima della conclusione fissata alle ore 12:00.

Alla conferenza Occhiuto, Calabrese e Vigna

All’appuntamento parteciperanno anche Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, assessore regionale al Lavoro, allo Sviluppo economico e al Turismo, e Luciano Vigna, presidente di SACAL. La presenza dei rappresentanti istituzionali e del sistema imprenditoriale regionale sottolinea la rilevanza del tema per le prospettive di sviluppo della Calabria. Il confronto sarà incentrato sul ruolo degli investimenti e delle politiche di promozione nella crescita del territorio e nel rafforzamento della filiera turistica.