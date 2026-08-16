Turismo Calabria, Porro esalta Occhiuto: “Ryanair e Uber stanno portando risultati” | VIDEO

La Calabria torna al centro dell’attenzione nazionale per i risultati legati al turismo. A intervenire sul tema è Nicola Porro, noto giornalista, che in un video ha evidenziato la crescita registrata dalla regione e ha chiamato direttamente in causa il lavoro del governatore Roberto Occhiuto. Il passaggio più rilevante riguarda proprio il dato sulla crescita turistica, che Porro indica come il migliore in Italia, collegandolo anche ad alcune delle scelte portate avanti dalla Regione sul fronte dei collegamenti, della mobilità e dell’attrattività complessiva del territorio.

Calabria prima in Italia per crescita turistica, il commento di Porro

Nel suo intervento, Nicola Porro mette in primo piano la performance turistica della regione, sottolineando come la Calabria stia raccogliendo risultati importanti. Il riferimento è a una crescita che colloca la regione al primo posto in Italia. Un dato che Porro collega alle iniziative dell’amministrazione regionale guidata da Roberto Occhiuto, con particolare attenzione alle politiche rivolte ai trasporti e ai servizi.

Roberto Occhiuto, gli accordi con Ryanair e Uber citati da Porro

Tra gli elementi richiamati da Porro figurano gli accordi con Ryanair e Uber, indicati come parte delle iniziative che starebbero contribuendo a migliorare l’accessibilità e la mobilità in Calabria. Il giornalista collega queste scelte ai risultati registrati nel settore turistico, sostenendo che “queste cose stanno portando risultati”. Il riferimento a Ryanair riguarda il tema dei collegamenti aerei, considerato strategico per una regione che punta ad ampliare la propria capacità di attrarre visitatori durante tutto l’anno. Allo stesso modo, la citazione di Uber richiama il tema della mobilità e dei servizi destinati a chi arriva sul territorio. Nell’intervento di Porro, questi elementi vengono messi in relazione con la crescita complessiva del turismo calabrese.

Il dato degli 8 milioni di turisti all’anno

Un altro passaggio centrale della dichiarazione è quello relativo agli 8 milioni di turisti all’anno. Porro inserisce questo dato all’interno di una lettura complessivamente positiva del momento vissuto dal turismo calabrese, utilizzandolo per rafforzare il ragionamento sui risultati prodotti dalle iniziative messe in campo. La cifra viene citata direttamente nella dichiarazione e diventa uno degli elementi più significativi del messaggio diffuso dal giornalista. Il tema dei flussi turistici si conferma così uno dei terreni sui quali la Regione sta cercando di costruire una nuova immagine della Calabria, puntando sulla crescita delle presenze, sui collegamenti e sulla maggiore facilità di accesso al territorio.