Truffe su BANCOMAT Pay, l’allarme della Polizia di Stato: attenzione alle richieste di denaro improvvise

Una richiesta di denaro improvvisa ricevuta sul proprio smartphone attraverso BANCOMAT Pay o altre applicazioni di pagamento collegate al numero di telefono potrebbe nascondere un tentativo di truffa. A mettere in guardia i cittadini è la Polizia di Stato, che richiama l’attenzione su un meccanismo particolarmente insidioso proprio perché sfrutta strumenti digitali ormai utilizzati quotidianamente per trasferire denaro in pochi secondi. Il sistema utilizzato dai malintenzionati è semplice: vengono inviate richieste di pagamento a numerosi utenti, nella speranza che qualcuno, agendo di fretta o senza controllare con attenzione, autorizzi il trasferimento. Non è quindi necessariamente la complessità tecnica della frode a renderla efficace, quanto piuttosto la possibilità che il destinatario confonda la richiesta con un’operazione legittima o la approvi in maniera automatica.

La raccomandazione della Polizia è dunque quella di non considerare mai una richiesta di pagamento come attendibile soltanto perché compare all’interno di un’app conosciuta o associata al proprio conto bancario.

Richieste di pagamento inattese: come funziona il tentativo di truffa

Le applicazioni che consentono di inviare o ricevere denaro tramite il numero di telefono hanno reso i pagamenti sempre più rapidi e immediati. Proprio questa velocità può però essere sfruttata dai truffatori, che puntano a ottenere un’autorizzazione prima che il destinatario abbia il tempo di interrogarsi sulla reale provenienza della richiesta. Secondo quanto evidenziato dalla Polizia di Stato, i malintenzionati possono inoltrare richieste a molti utenti contemporaneamente e attendere che qualcuno cada nella trappola. Può bastare un momento di distrazione, oppure la convinzione che il pagamento riguardi una persona conosciuta, un acquisto effettuato poco prima o un’operazione già prevista.

Per questo motivo, ogni volta che compare una richiesta di trasferimento inattesa, è fondamentale interrompere qualsiasi automatismo e verificare con precisione chi sta chiedendo il denaro.

Prima di pagare bisogna controllare identità, importo e causale

Uno dei principali consigli diffusi dalla Polizia riguarda proprio la verifica del soggetto che ha inoltrato la richiesta. Prima di autorizzare qualsiasi trasferimento occorre essere certi dell’identità del destinatario e della ragione per cui viene richiesto il pagamento. La stessa attenzione deve essere riservata all’importo indicato e alla causale dell’operazione. Anche quando il nome visualizzato sembra familiare, è opportuno controllare che la somma richiesta corrisponda effettivamente a quella attesa e che il motivo del pagamento sia coerente con quanto concordato.

In caso di dubbi è sempre preferibile verificare attraverso un altro canale, ad esempio contattando direttamente la persona che apparentemente sta richiedendo il denaro. L’obiettivo è evitare che una semplice notifica ricevuta sul telefono possa trasformarsi in un trasferimento difficilmente recuperabile.

Attenzione ai messaggi che fanno leva su urgenza e pressione

Un altro elemento da non sottovalutare è il ricorso a messaggi allarmanti o pressanti. La Polizia invita a non lasciarsi condizionare da comunicazioni che chiedono di agire immediatamente o fanno intendere che il pagamento debba essere autorizzato senza perdere tempo. La creazione di un senso di urgenza rappresenta infatti uno dei meccanismi più utilizzati nelle truffe digitali. Riducendo il tempo dedicato alla riflessione, i malintenzionati cercano di impedire alla vittima di controllare l’identità del richiedente, verificare l’operazione o rivolgersi alla propria banca.

Se una richiesta appare insolita, non riconosciuta o accompagnata da toni eccessivamente insistenti, la scelta più prudente è rifiutare il pagamento e procedere con ulteriori verifiche.

Nel dubbio rifiutare la richiesta e contattare la propria banca

Il consiglio della Polizia di Stato è chiaro: quando non si è certi della legittimità della richiesta, non bisogna autorizzare alcun trasferimento. È invece opportuno contattare immediatamente la propria banca, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali dell’istituto di credito. La verifica diventa ancora più importante quando non si riconosce il mittente o quando non esiste alcun motivo per il quale qualcuno dovrebbe richiedere quella determinata somma di denaro.

La diffusione di strumenti di pagamento immediato rende infatti sempre più importante un utilizzo consapevole delle applicazioni bancarie. Un’operazione apparentemente semplice può avere conseguenze economiche concrete se viene autorizzata senza aver prima verificato tutti i dettagli.

La Polizia di Stato: la consapevolezza è la migliore difesa dalle truffe online

Alla base dell’avviso c’è soprattutto un richiamo alla prudenza digitale. Secondo la Polizia di Stato, la consapevolezza rappresenta una delle difese più efficaci contro i tentativi di frode che sfruttano applicazioni di pagamento, messaggistica e servizi collegati ai conti correnti. Controllare sempre ciò che compare sullo schermo, non agire sotto pressione e non autorizzare operazioni che non si riconoscono sono comportamenti essenziali per evitare di cadere nella rete dei truffatori.

La rapidità garantita dai moderni sistemi di pagamento non deve infatti trasformarsi in superficialità: bastano pochi secondi in più per verificare una richiesta e impedire che il denaro venga trasferito a sconosciuti.

Movimenti sospetti e tentativi di truffa, come segnalarli

La Polizia di Stato invita inoltre i cittadini che riscontrano movimenti sospetti o ricevono richieste riconducibili a possibili tentativi di frode a effettuare una segnalazione ufficiale attraverso il portale del Commissariato di Pubblica Sicurezza online. La segnalazione può contribuire non soltanto alla tutela della singola vittima, ma anche all’individuazione di eventuali campagne di truffa rivolte contemporaneamente a numerosi utenti.

Il messaggio rivolto ai cittadini è quindi quello di mantenere alta l’attenzione: una richiesta di pagamento improvvisa su BANCOMAT Pay o applicazioni simili non deve mai essere autorizzata automaticamente. Prima di trasferire denaro bisogna verificare chi lo sta chiedendo, controllare attentamente l’importo e la causale, ignorare qualsiasi pressione a procedere rapidamente e, quando permane anche il minimo dubbio, rivolgersi alla propria banca.