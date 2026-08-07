Tropea, “Un Sogno Romantico”: la Notte di San Lorenzo si veste della musica di Chopin

Emilio Aversano protagonista, nella notte di San Lorenzo, sulle note di Frédéric Chopin

Armonie della Magna Graecia

C’è una notte dell’anno in cui il cielo invita a esprimere un desiderio. Lunedì 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, sarà il pianista Emilio Aversano a trasformare quel desiderio in musica. Alle ore 22.00, come ogni appuntamento della rassegna ospitato a Palazzo Santa Chiara a Tropea, il direttore artistico di Armonie della Magna Graecia presenterà “Un Sogno Romantico“, un concerto interamente dedicato a Frédéric Chopin, il compositore che più di ogni altro incarna lo spirito di questa serata.

Da anni protagonista della vita musicale italiana e anima del festival Armonie della Magna Graecia, Emilio Aversano torna a esibirsi davanti al pubblico di Tropea con uno dei programmi a lui più cari. La sua interpretazione del repertorio chopiniano nasce da un’approfondita ricerca artistica e da un legame consolidato con il Romanticismo europeo, offrendo un’esperienza d’ascolto intensa e coinvolgente.

Non è un caso che la musica di Chopin accompagni la notte di San Lorenzo. Le sue pagine, intime e profondamente evocative, sembrano dialogare con il silenzio del cielo estivo e con il rito, antico e universale, di affidare un desiderio alle stelle cadenti. La sua musica invita all’ascolto interiore e alla contemplazione, trasformando ogni brano in uno spazio sospeso tra sogno e realtà, proprio come la notte più romantica dell’estate. È questo il significato evocato dal titolo “Un Sogno Romantico”: un invito a lasciarsi trasportare dalla musica.

Il concerto si inserisce nella XXIX edizione del Festival Armonie della Magna Graecia, realizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Tropea, confermando ancora una volta la volontà della rassegna di offrire esperienze musicali in cui il grande repertorio classico incontra la bellezza dei luoghi e la sensibilità dei suoi interpreti.

Locandina Armonie della Magna Graecia

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