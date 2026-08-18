Tropea, torna il pianoforte romantico di Emilio Aversano: stasera il Candlelight Concert dedicato a Chopin

Il successo del concerto della Notte di San Lorenzo e le numerose richieste arrivate dagli appassionati di musica classica riportano questa sera a Tropea il pianoforte romantico del maestro Emilio Aversano, direttore artistico di Armonie della Magna Graecia. L’appuntamento è per stasera, 18 agosto, alle ore 22 a Palazzo Santa Chiara, dove andrà in scena il Candlelight Concert, nuova tappa delle raffinate Serate Musicali tropeane. Al centro del programma ci sarà la musica di Fryderyk Chopin, in una serata che punta a rinnovare le emozioni dell’ultimo appuntamento e a offrire al pubblico un’esperienza musicale raccolta e suggestiva in uno dei luoghi culturali più rappresentativi della città.

A sottolineare il valore dell’appuntamento è il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che evidenzia il ruolo assunto da Palazzo Santa Chiara nella proposta culturale della città e la capacità di iniziative di questo tipo di arricchire l’immagine di Tropea attraverso l’incontro tra musica, arte e bellezza dei luoghi. “La qualità di appuntamenti come questo – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – conferma il valore di una proposta culturale capace di aggiungere alla riconoscibilità di Tropea una declinazione più sensibile, elegante e memorabile. Palazzo Santa Chiara si conferma uno dei salotti di spirito della Città, uno spazio nel quale la bellezza dell’arte incontra quella dei luoghi e restituisce al pubblico un’esperienza profonda”.

Le musiche di Chopin protagoniste a Palazzo Santa Chiara

Protagonista assoluta della serata sarà dunque la musica di Chopin, compositore che ha trasformato il pianoforte in uno strumento capace di esprimere una dimensione intima, lirica e poetica. Le pagine romantiche del compositore polacco saranno affidate all’interpretazione del maestro Aversano e accompagneranno il pubblico attraverso un percorso d’ascolto pensato per esaltarne intensità ed espressività. Il ritorno di Aversano arriva dopo l’accoglienza riservata all’esibizione per la Notte di San Lorenzo. Proprio il desiderio manifestato dagli spettatori di rivivere quell’esperienza ha contribuito alla nuova serata, inserita nel calendario delle Serate Musicali tropeane e nella programmazione culturale che anima la città durante il periodo estivo.

Il Candlelight Concert inizierà alle ore 22 di oggi, martedì 18 agosto, a Palazzo Santa Chiara. Il costo dell’ingresso è di 10 euro, mentre il biglietto ridotto è disponibile al prezzo di 5 euro. Per le prenotazioni è possibile contattare il numero 327 214 9677. Una nuova serata, dunque, nel segno della grande musica romantica, con Tropea pronta ad accogliere nuovamente Emilio Aversano e le composizioni di Fryderyk Chopin nella cornice di Palazzo Santa Chiara.