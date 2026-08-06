Tropea, il Premio “Culture a Confronto” alla ricercatrice Sandra Misale per i traguardi nella lotta contro i tumori

Sarà la ricercatrice calabrese Sandra Misale, docente presso la Johns Hopkins University School of Medicine di Baltimora e tra le figure più autorevoli della ricerca oncologica internazionale, a ricevere il Premio Speciale “Culture a Confronto”, riconoscimento promosso dall’Associazione Culture a Confronto. La cerimonia si svolgerà sabato 8 agosto 2026 alle ore 19:00, nell’auditorium di Palazzo Santa Chiara a Tropea, nell’ambito di un incontro pubblico dedicato al valore della ricerca scientifica e all’impegno della comunità internazionale nella lotta contro i tumori.

Originaria della provincia di Reggio Calabria, Sandra Misale ha costruito un percorso professionale di assoluta eccellenza che l’ha portata a dirigere il Misale Lab presso una delle più prestigiose istituzioni scientifiche del mondo. La sua attività di ricerca è concentrata sullo studio delle mutazioni del gene KRAS, coinvolto nello sviluppo di alcune tra le forme tumorali più aggressive, come quelle del pancreas, del colon e del polmone.

Per oltre quarant’anni il gene KRAS è stato considerato dalla comunità scientifica un bersaglio impossibile da colpire. Oggi, grazie al lavoro di Sandra Misale e di numerosi gruppi di ricerca internazionali, questo scenario è profondamente cambiato. I risultati presentati il 31 maggio scorso al Congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2026 hanno infatti evidenziato dati destinati ad aprire nuove prospettive nella ricerca oncologica.

La carriera della ricercatrice rappresenta anche una storia di determinazione. Partita dalla Calabria, è riuscita ad affermarsi nei più importanti centri di ricerca degli Stati Uniti senza mai rinunciare alla convinzione che la scienza debba spingersi oltre ciò che viene considerato impossibile. “Quando mi dicevano che era impossibile, io rispondevo: è proprio per questo che vale la pena provarci”, afferma Sandra Misale, una frase che sintetizza il suo percorso professionale e il valore della ricerca scientifica come strumento di conoscenza e progresso. Con il conferimento del Premio Speciale “Culture a Confronto”, l’associazione intende rendere omaggio non solo a una scienziata di rilievo internazionale, ma anche a una donna che rappresenta un motivo di orgoglio per la Calabria e per l’Italia.

“Il Premio Culture a Confronto nasce per valorizzare personalità che, attraverso il proprio impegno, costruiscono ponti tra culture, popoli e generazioni e Sandra Misale incarna pienamente questo spirito. Con il suo lavoro mette la scienza al servizio dell’umanità e dimostra che il talento, quando è accompagnato dalla passione e dai sacrifici, può cambiare il mondo.”, dichiara il presidente dell’Associazione Culture a Confronto, Andrea Addolorato.

L’incontro sarà condotto dal giornalista e autore televisivo Domenico Gareri, che dialogherà con la ricercatrice sul valore della ricerca scientifica. Interverranno inoltre il magnifico rettore dell’Università “Magna Grecia” di Catanzaro, Giovanni Cuda, rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Tropea, il presidente dell’Associazione Culture a Confronto Andrea Addolorato e rappresentanti delle istituzioni e della sanità. L’evento offrirà alla comunità l’opportunità di ascoltare la testimonianza di una delle protagoniste della ricerca oncologica mondiale, il cui lavoro contribuisce ogni giorno ad alimentare nuove speranze nello sviluppo di terapie contro i tumori.