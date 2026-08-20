Tropea, il mondo si incontra alla Marina dell’Isola: torna “Culture a Confronto” con 7 Paesi protagonisti da tutto il mondo

Tropea si prepara a trasformarsi per due giorni in un crocevia internazionale di culture, tradizioni e identità popolari. Venerdì 21 e sabato 22 agosto, alla Marina dell’Isola, con inizio alle ore 22, torna “Culture a Confronto – Storie di Popoli”, il Festival internazionale della cultura popolare giunto alla sua 14ª edizione. La manifestazione porterà nel borgo gruppi provenienti da Nuova Zelanda, Stati Uniti, Panama, Georgia, Brasile, Perù e Italia, con l’obiettivo di mettere in relazione linguaggi popolari, musica, danza, costumi e tradizioni differenti. Il programma coinvolgerà anche il centro storico, dove entrambe le giornate saranno precedute da una sfilata dei gruppi partecipanti.

Il sindaco Giovanni Macrì sottolinea il valore identitario e internazionale dell’iniziativa: “Culture a Confronto – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – è un appuntamento consolidato e coerente con l’immagine di una Tropea aperta, accogliente, riconoscibile e capace di parlare al mondo. La cultura popolare ha una forza straordinaria: racconta le radici dei popoli, ma allo stesso tempo costruisce ponti, relazioni e conoscenza. È anche attraverso eventi di respiro internazionale come questo che la destinazione aggiunge alla propria riconoscibilità una declinazione più sensibile, identitaria e condivisa”. La manifestazione punta quindi a valorizzare Tropea non soltanto come destinazione turistica, ma anche come spazio di incontro tra popoli e culture, utilizzando la tradizione popolare come strumento di conoscenza reciproca e di apertura internazionale.

Il programma di venerdì 21 agosto inizierà alle ore 21 con la sfilata dei gruppi nel centro storico. Dalle ore 22, alla Marina dell’Isola, saliranno in scena Italia – Gruppo Folk Città di Tropea, Panama – Academia Folklórica Culturas Panameñas, Georgia – Erisa e Stati Uniti – Idaho Rocky Mountain Express. Nel corso della serata sarà inoltre consegnato il Premio Culture a Confronto, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, uno dei momenti simbolici della manifestazione.

Sabato 22 agosto Nuova Zelanda, Perù e Brasile con Sebastiano Somma

La seconda giornata, sabato 22 agosto, si aprirà nuovamente alle ore 21 con la sfilata nel centro storico. Dalle ore 22, alla Marina dell’Isola, si esibiranno Italia – Gruppo Folk Città di Tropea, Perù – Mi Perù, Nuova Zelanda – Tauira Mai Tawhiti Kapa Rupu e Brasile – Bacnarè. La serata vedrà inoltre la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma, che si aggiungerà al programma della 14ª edizione del Festival.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio oneroso dell’Amministrazione comunale. Macrì evidenzia come il sostegno alla manifestazione rientri in una visione più ampia di promozione culturale e turistica della città: “Sostenere Culture a Confronto – aggiunge Macrì – significa investire in un evento che unisce promozione culturale, relazioni internazionali, identità popolare e qualità dell’esperienza urbana. Per due sere, sotto uno dei panorami più belli della Calabria, Tropea diventerà un piccolo crocevia del mondo. Un sincero grazie a chi con passione e dedizione rende possibile ogni anno questa manifestazione, divenuta ormai un appuntamento identitario per la nostra comunità: all’Associazione Culture a Confronto, al Presidente Andrea Addolorato ai volontari”.

“Culture a Confronto” si conferma così come uno degli appuntamenti internazionali più riconoscibili dell’estate tropeana, capace di mettere insieme spettacolo, identità, cultura popolare e promozione del territorio. Per due sere il centro storico e la Marina dell’Isola diventeranno il punto d’incontro tra comunità e tradizioni provenienti da continenti diversi, con Tropea al centro di un racconto che guarda al mondo senza perdere il legame con le proprie radici.