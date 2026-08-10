Tropea, fino al 14 agosto la mostra personale di Carla De Paolo | INFO

Alcuni luoghi sembrano fatti proprio per accogliere l’arte perché già custodiscono, nella pietra, nella luce e nel silenzio, una naturale vocazione alla bellezza. Il porticato del Museo Diocesano è uno di questi. Non una semplice cornice ma un vero e proprio passaggio sensibile dentro l’esperienza Tropea, dove il colore, la memoria dei luoghi e lo sguardo creativo possono incontrarsi senza forzature. Fino a venerdì 14 agosto, dalle ore 19 alle ore 24, il Porticato del Museo Diocesano di Tropea ospita la Mostra personale di pittura della professoressa Carla De Paolo, artista contemporanea. L’ingresso è libero.

Il viaggio nell’anima dell’artista emoziona il salotto di spirito

Carla De Paolo, artista contemporanea calabrese originaria di Cittanova, docente di Arte e Immagine, formatasi alle Belle Arti di Reggio Calabria, porta nel salotto di spirito una pittura fortemente cromatica ed espressiva, costruita su colori mediterranei, energia materica e una ricerca personale che trasforma la tela in spazio emotivo, interiore e luminoso. Il percorso espositivo propone opere capaci di raccontare arte, emozione e colore come linguaggi interiori. Un viaggio nell’anima, come richiama il messaggio della mostra, attraverso lavori nei quali la pittura diventa spazio di sensibilità, creatività e racconto personale.

Macrì: “la bellezza dell’arte arricchisce l’esperienza di Tropea”

“Iniziative come questa – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – contribuiscono ad arricchire la vita culturale della Città e ad aggiungere alla riconoscibilità di Tropea una declinazione sempre più sensibile. L’arte, quando incontra luoghi identitari e suggestivi, non si limita ad essere esposizione, ma diventa occasione di incontro, ispirazione e crescita condivisa. La mostra rappresenta anche un invito a vivere la Città con uno sguardo più lento e attento, lasciandosi guidare dalla forza del colore e dalla capacità dell’arte di restituire emozioni. Il borgo – conclude il Primo cittadino – ancora una volta si conferma luogo che ispira l’anima“.