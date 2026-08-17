Tropea celebra la Liberazione del 1615: domenica la grande Parata di rievocazione storica

Tropea torna a celebrare una delle pagine più significative della propria storia con l’undicesima edizione della Parata di rievocazione storica dedicata alla Liberazione del 1615. L’appuntamento è in programma domenica 23 agosto e attraverserà il centro storico trasformando il cuore urbano della città in un grande palcoscenico di memoria, teatro, musica, costumi, scherma storica e partecipazione popolare. La manifestazione è promossa dall’Amministrazione comunale di Tropea, in collaborazione con la Pro Loco e diversi partner tecnici e artistici, tra cui Compagnia Teatrale BA17, Calabria Tribù e Beroe Edizioni. Al centro dell’evento ci sono la Liberazione di Tropea del 1615 e i valori di orgoglio civico, compattezza sociale e appartenenza che quella pagina storica continua a rappresentare per la comunità.

Per il sindaco Giovanni Macrì, l’edizione di quest’anno assume un significato particolare all’interno del progetto culturale e amministrativo della città. “Questa nuova edizione ha un significato particolare. Conservare la memoria della collettività è uno dei punti programmatici del nostro progetto amministrativo e, come avevamo annunciato, stiamo ristrutturando anche il sistema culturale di trasmissione delle manifestazioni che hanno un rilevante valore collettivo. Il riscatto della Città nel 1615 racconta una Tropea nobile, capace di affermare legalità, maturità storica e compattezza sociale. Valori che ancora oggi intendiamo promuovere rendendoli patrimonio pubblico”. L’obiettivo dichiarato è dunque quello di trasformare la storia in memoria viva da restituire alla comunità, utilizzandola come strumento educativo e come elemento capace di rafforzare il senso di appartenenza alla città.

Il centro storico di Tropea diventa un palcoscenico a cielo aperto

La direzione artistica è affidata ad Angelica Artemisia Pedatella, che ha ideato una formula itinerante lungo un percorso ad anello. La Parata toccherà diversi luoghi del borgo con performance teatrali, musica dal vivo, figuranti in abiti storici, fuoco, araldi, scherma e bandiere, costruendo un racconto corale destinato a coinvolgere direttamente cittadini, visitatori e famiglie. In questa prospettiva si inserisce anche il fumetto dedicato alla Liberazione di Tropea, pensato per avvicinare i più piccoli alla storia e per trasmettere alle nuove generazioni la memoria identitaria del borgo attraverso un linguaggio più immediato e accessibile.

La rievocazione prenderà il via alle ore 17 in Piazza del Cannone con “Cos’è la Liberazione di Tropea”, cerimonia di apertura presieduta dal primo cittadino. Insieme al direttore artistico interverranno lo storico Pasquale Schiariti e, con una partecipazione speciale, la piccola Alyssa Epifanio. Da qui partirà il percorso “Attacco a Tropea”, con gli attori della Compagnia Teatrale BA17. Alle 18.10 in Largo Duomo sarà la volta di “Fuoco!”, con musici, archibugi, fuoco e araldi dei Pistonieri Santa Maria del Rovo. Alle 18.40 in Piazza Ercole, Antico Sedile de’ Nobili, andrà invece in scena “Trapeiana Libertas”, spettacolo di teatro storico con musica dal vivo e il Coro Lirico Itinerante della Compagnia Teatrale BA17.

Il percorso proseguirà alle 19.50 in Largo San Michele con “Duello de’ Nobili”, performance di scherma storica con Agostino Mano e il gruppo dei duellanti. La conclusione è prevista alle 20.30 in Largo Villetta, adiacente a Piazza del Cannone, con la “Danza delle Bandiere”, performance storica con percussioni, musica e bandiere degli Sbandieratori e Musici Il Palio del Principe di Bisignano.

“La memoria di un popolo è la sua libertà”

Il sindaco Macrì richiama infine il valore della manifestazione come momento capace di collegare memoria, identità e prospettiva futura. “La Parata rappresenta la Tropea della memoria, dei valori e dell’orgoglio civico. Vogliamo coinvolgere davvero tutti, perché ricordare cos’è stata Tropea significa continuare a farne motivo di fiducia per il futuro. La storia è affare di tutti e le arti possono contribuire a trasformarla in esperienza condivisa, dentro una comunità in movimento, proiettata verso crescita e sviluppo. Un evento pensato per cittadini, visitatori e famiglie, nel segno del motto scelto per questa edizione: La memoria di un popolo è la sua libertà”.

L’undicesima edizione della Parata di rievocazione storica della Liberazione di Tropea del 1615 si propone così non soltanto come un evento spettacolare, ma come un momento di partecipazione collettiva nel quale la storia viene riportata nelle strade e nelle piazze per diventare patrimonio condiviso e strumento di educazione civica.