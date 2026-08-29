Triathlon dei due mari 2026 a Reggio Calabria: domenica cambia la viabilità, scattano divieti e modifiche al traffico

La città di Reggio Calabria si prepara ad accogliere l’edizione 2026 del Triathlon dei due mari, manifestazione sportiva che domenica 30 agosto interesserà alcune delle principali arterie del centro cittadino. In occasione della competizione, la Polizia Locale ha predisposto un piano di modifiche alla viabilità urbana per consentire lo svolgimento della gara in condizioni di massima sicurezza per atleti, cittadini e operatori impegnati nell’organizzazione. Le modifiche scatteranno già dalla primissima mattinata di domenica, con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’ordinanza dirigenziale numero 689 del 26 agosto 2026, adottata per disciplinare la circolazione e la sosta nelle aree coinvolte dall’evento.

Triathlon dei due mari, divieti di sosta dalle ore 7 sul lungomare di Reggio Calabria

Tra i principali provvedimenti previsti figura il divieto di sosta su alcune delle zone più frequentate del fronte mare cittadino. Dalle ore 7:00 di domenica 30 agosto sarà vietato lasciare i veicoli sul viale Zerbi, sul lungomare Falcomatà e nell’area del Tempietto, spazi che saranno interessati dallo svolgimento della manifestazione sportiva. La misura è stata adottata per garantire la piena disponibilità delle aree coinvolte e permettere agli organizzatori e agli addetti alla sicurezza di predisporre il percorso della gara senza ostacoli o situazioni di potenziale pericolo.

La Polizia Locale di Reggio Calabria ha quindi rivolto un invito alla cittadinanza affinché venga rispettata la segnaletica temporanea già installata nelle vie interessate dai cambiamenti, così da evitare disagi e soprattutto l’applicazione delle previste sanzioni.

Dalle 7:30 stop alla circolazione nelle strade interessate dalla gara

A partire dalle ore 7:30, oltre ai divieti di sosta, entreranno in vigore anche le limitazioni alla circolazione veicolare lungo le arterie interessate dal percorso del Triathlon dei due mari 2026. Le chiusure temporanee saranno necessarie per consentire lo svolgimento delle diverse fasi della competizione in condizioni di sicurezza. Il dispositivo predisposto dalla Polizia Locale prevede quindi una gestione straordinaria del traffico cittadino, con possibili variazioni nei percorsi abituali degli automobilisti durante le ore della manifestazione. Le autorità invitano pertanto i residenti e quanti dovranno spostarsi in città nella giornata di domenica a programmare con attenzione i propri tragitti, tenendo conto delle modifiche alla viabilità e delle eventuali deviazioni predisposte.

L’appello della Polizia Locale: rispettare la segnaletica per evitare multe e rimozioni

Nel comunicare il piano di mobilità straordinaria, la Polizia Locale ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini per garantire il regolare svolgimento dell’evento. Il mancato rispetto dei divieti potrebbe comportare non solo sanzioni pecuniarie, ma anche provvedimenti accessori come la rimozione dei veicoli lasciati nelle aree interessate dai divieti. L’invito rivolto alla popolazione è quindi quello di osservare attentamente la segnaletica temporanea presente lungo le strade coinvolte e di collaborare con gli operatori incaricati della gestione della viabilità. Il Triathlon dei due mari rappresenta un appuntamento sportivo di rilievo per la città dello Stretto e, grazie al dispositivo organizzativo predisposto, l’obiettivo è consentire agli atleti di gareggiare in sicurezza garantendo al tempo stesso la migliore gestione possibile della circolazione cittadina.

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