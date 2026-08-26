Tre Fontane, spettacolo sulla spiaggia: si schiude il nido di Caretta caretta

Più di 50 persone hanno assistito, ieri sera, alla schiusa del nido di tartaruga Caretta caretta che veniva monitorato all’altezza della via 155a est nella frazione di Tre Fontane (Campobello di Mazara). Il nido, dopo che la tartaruga 59 giorni addietro era stata vista depositare le uova, è stato recintato. Con le mani i volontari hanno creato un varco sulla spiaggia consentendo alle piccole tartarughe di prendere il largo a mare. Quello di via 154a est non è l’unico nido sul litorale fra Triscina e Torretta Granitola. È attesa ora la schiusa di un altro nido nei pressi del villaggio turistico Kartibubbo.