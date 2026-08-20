Traversata solidale dello Stretto di Messina: unire due sponde e sostenere i bambini di Isla ng Bata. Protagonista una campionessa mondiale

Lo Stretto di Messina si prepara a diventare il teatro di una sfida sportiva dal forte valore solidale. Il prossimo 6 settembre un gruppo di volontari e volontarie provenienti da tutta Italia affronterà a nuoto la Traversata Solidale dello Stretto di Messina per sostenere i progetti dell’associazione Isla ng Bata – L’Isola dei Bambini e richiamare l’attenzione sulle necessità dei bambini accolti nella casa famiglia gestita dall’organizzazione nelle Filippine. Tra i protagonisti dell’iniziativa ci sarà anche Alessia Zecchini, campionessa mondiale e una delle più importanti esponenti dell’apnea internazionale, che ha scelto di partecipare alla traversata nuotando per Isla ng Bata. La sua presenza aggiunge alla manifestazione il valore sportivo di un’atleta di livello mondiale, ma soprattutto quello di una scelta personale: mettere la propria passione e la propria visibilità al servizio di una causa solidale.

La particolarità dell’iniziativa risiede proprio nel carattere volontario della partecipazione. Tutti coloro che hanno deciso di attraversare lo Stretto per Isla ng Bata lo faranno senza compensi, premi o ritorni personali, trasformando una sfida individuale in uno strumento concreto di sostegno ai bambini assistiti dall’associazione. Attraversare a nuoto lo Stretto significa affrontare una delle prove più affascinanti e impegnative del Mediterraneo, ma per i partecipanti il traguardo non coinciderà soltanto con il raggiungimento dell’altra sponda. L’obiettivo principale è far conoscere Isla ng Bata, i suoi progetti e le esigenze quotidiane della struttura, creando attorno all’associazione una rete più ampia di persone informate e disponibili a sostenerne l’attività.

Circa 2.000 euro al mese per garantire il cibo ai bambini

Dietro il lavoro quotidiano di una casa famiglia ci sono necessità molto concrete. Una delle principali riguarda l’alimentazione dei bambini ospitati nella struttura, per la quale il costo indicato si aggira intorno ai 2.000 euro al mese. Proprio per questo alla traversata è stata affiancata una raccolta fondi su GoFundMe, che resterà attiva fino alla fine di settembre. Isla ng Bata porta avanti progetti dedicati all’infanzia e lavora per offrire ai bambini accolti nella propria struttura nelle Filippine un ambiente sicuro, cure, alimentazione, istruzione e la possibilità di guardare al futuro con maggiore fiducia. La raccolta fondi collegata alla Traversata Solidale vuole quindi trasformare la visibilità dell’evento sportivo in un aiuto concreto per la vita quotidiana della casa famiglia.

L’iniziativa nasce con l’idea di utilizzare lo sport come strumento di sensibilizzazione. La traversata del 6 settembre non viene infatti concepita come un evento isolato, ma come un’occasione per raccontare una realtà che ogni giorno lavora per costruire un futuro diverso per bambini e ragazzi che hanno bisogno di protezione, cure e diritti. Il valore della sfida sta dunque nell’unione tra impresa sportiva e solidarietà: da una parte l’attraversamento a nuoto dello Stretto di Messina, dall’altra l’obiettivo di dare visibilità a un progetto che prosegue durante tutto l’anno. La partecipazione di volontari provenienti da diverse regioni italiane e di una campionessa come Alessia Zecchini punta proprio a rafforzare questo messaggio, facendo della Traversata Solidale un megafono capace di andare oltre il giorno dell’evento. La raccolta fondi resterà attiva fino alla fine di settembre ed è raggiungibile all’indirizzo https://gofund.me/4460c93d3.