Trasporti 118 in Sicilia, Grasso: “la SEUS pronta al rimborso immediato, ora serve una soluzione definitiva”

Si apre uno spiraglio sulla questione della mancata gratuità dei trasporti per gli autisti-soccorritori del 118 in Sicilia. La deputata regionale di Forza Italia Bernardette Grasso, vicepresidente della IV Commissione Ambiente e Territorio dell’Ars, accoglie positivamente le dichiarazioni dell’assessore regionale alla Salute e del presidente della SEUS, sottolineando però come la soluzione arrivi dopo un lungo percorso istituzionale e dopo il fermo dell’ambulanza di Lipari. “Prendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni dell’Assessore regionale alla Salute e del Presidente della SEUS, che hanno manifestato la volontà di risolvere strutturalmente la questione della mancata gratuità dei trasporti per gli autisti-soccorritori del 118. È la direzione giusta, ed è quella che ho indicato e sostenuto da oltre un anno in ogni sede istituzionale possibile. Un’apertura importante, che arriva però con un anno di ritardo e solo dopo il fermo dell’ambulanza di Lipari.”

Grasso ricostruisce l’origine del problema, legandola a una sentenza della Corte Costituzionale che ha escluso le società partecipate, tra cui la SEUS, dal beneficio della gratuità dei trasporti riconosciuto ai dipendenti pubblici. La deputata ricorda quindi le iniziative intraprese nell’ultimo anno per tentare di colmare quella che definisce una lacuna normativa. “Il problema nasce da una sentenza della Corte Costituzionale che ha escluso le società partecipate — tra cui la SEUS — dal beneficio della gratuità dei trasporti riconosciuto ai dipendenti pubblici. Una lacuna normativa seria, che ho cercato di colmare sin dal primo momento. Già un anno fa ho presentato un emendamento alla Legge di Finanziaria: classificato come aggiuntivo dal Governo, trattato e approvato in IV Commissione all’Ars e all’interno di un DDL stralcio bloccato in Commissione Bilancio in attesa di parere. Nel frattempo ho depositato un’interrogazione e inviato una nota formale alla SEUS chiedendo di farsi carico di un rimborso ponte per questi lavoratori. La risposta ricevuta fu negativa. Ho fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità come parlamentare — e il mio lavoro istituzionale è lì, agli atti, a disposizione”.

SEUS disponibile al rimborso, attesa per la soluzione strutturale

Secondo quanto riferito dalla deputata regionale, la situazione avrebbe adesso imboccato una strada diversa: la SEUS si sarebbe resa disponibile a garantire il rimborso nell’immediato, mentre l’assessore Aricò avrebbe assicurato un intervento strutturale attraverso un confronto con il Ministero. Grasso richiama inoltre l’emendamento già approvato in Commissione e auspica il via libera nelle prossime variazioni di bilancio. “Oggi la situazione si sblocca: la SEUS si è detta disponibile a garantire il rimborso nell’immediato, mentre l’Assessore Aricò assicura una soluzione strutturale con il Ministero. L’emendamento è già approvato in Commissione e pronto. Sono certa che nelle prossime variazioni di bilancio arriverà il parere positivo del Governo e che questa vicenda venga chiusa definitivamente.”

La vicepresidente della IV Commissione dell’Ars conclude richiamando il ruolo degli autisti-soccorritori del 118, sottolineando il carattere essenziale del servizio svolto e la necessità che gli impegni annunciati si traducano rapidamente in provvedimenti concreti. “Gli autisti-soccorritori svolgono un servizio essenziale per la salute dei cittadini, spesso nelle condizioni più difficili e con carenza di organico. Hanno diritto a questo riconoscimento — non per gentile concessione. Il Governo se ne doveva fare carico già un anno fa — conclude Grasso – Vigileremo affinché le promesse si traducano in fatti concreti e in tempi rapidi”.