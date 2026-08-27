Tragico incidente sulla SS 616 a Pedivigliano: un morto dopo l’impatto contro la barriera, strada chiusa

A causa di un incidente avvenuto sulla strada statale 616 ‘Di Pedivigliano’, è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto in corrispondenza del 3,500 a Pedivigliano in provincia di Cosenza. Per cause ancora in corso di accertamento, un veicolo ha impattato contro la barriera e nell’impatto una persona è deceduta. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, le Forze dell’ordine e l’elisoccorso del 118 per la gestione dell’evento e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas (Gruppo FS) ricorda: “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.