Tragico incidente a Scalea, muore in moto Donato Boccia: era il segretario comunale di Lauria

Una serata estiva si è trasformata in tragedia a Scalea, dove Donato Boccia, 53 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di martedì 11 agosto. Boccia era il segretario comunale di Lauria, centro della provincia di Potenza del quale era originario. Il sinistro si è verificato intorno alle 23 lungo via Tommaso Campanella, nel territorio della cittadina dell’Alto Tirreno cosentino. Secondo gli elementi emersi nelle prime ore dopo l’accaduto, il 53enne stava procedendo in sella al proprio motociclo lungo il tratto a senso unico della strada, in direzione nord, quando si è verificato l’impatto.

La moto contro un’auto parcheggiata in via Tommaso Campanella

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’istituto Madre Clarac. Per motivi che dovranno essere definitivamente chiariti dagli accertamenti, la moto condotta da Donato Boccia è finita contro una Opel Astra parcheggiata lungo la carreggiata. Le prime ricostruzioni indicano che l’urto avrebbe interessato la zona anteriore destra della vettura. Proprio la dinamica dell’impatto è adesso uno degli aspetti sui quali si concentra il lavoro degli investigatori. Al momento non è stato infatti stabilito cosa abbia determinato la perdita di controllo del motociclo e ogni ricostruzione resta subordinata agli accertamenti in corso.

I soccorsi e i lunghi tentativi di rianimazione

Subito dopo l’incidente, alcune persone presenti nella zona hanno dato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno avviato immediatamente le procedure di rianimazione nel tentativo di salvare la vita del motociclista. Le manovre sono proseguite a lungo, per quasi un’ora, ma nonostante gli sforzi del personale sanitario per il 53enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

La Polizia Locale ricostruisce la dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Scalea, ai quali sono affidati i rilievi necessari a ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto. Gli accertamenti dovranno chiarire soprattutto per quale ragione Boccia abbia perso il controllo del mezzo prima dell’urto con l’auto in sosta. La salma è rimasta per diverse ore sul luogo della tragedia a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre venivano svolte le operazioni tecniche e raccolti gli elementi ritenuti utili alle indagini.

Tra le ipotesi anche quella di un possibile malore

Tra gli scenari presi in considerazione dagli investigatori figura anche quello di un malore improvviso che potrebbe aver colpito Donato Boccia mentre era alla guida. Si tratta, tuttavia, soltanto di un’ipotesi investigativa e non di una circostanza accertata. Saranno gli ulteriori approfondimenti disposti dall’Autorità giudiziaria a stabilire se un problema di salute abbia avuto un ruolo nella tragedia oppure se l’incidente sia stato determinato da cause differenti. Le condizioni e la conformazione del luogo dell’incidente, insieme ai rilievi effettuati sulla moto e sull’automobile coinvolta, saranno quindi elementi centrali per arrivare a una ricostruzione completa degli ultimi istanti prima dell’impatto.

Chi era Donato Boccia, segretario comunale di Lauria

La vittima era originaria di Lauria e ricopriva l’incarico di segretario comunale della cittadina lucana. La sua morte ha suscitato profondo dolore nella comunità di Lauria, dove Boccia era conosciuto anche per il ruolo istituzionale svolto nell’amministrazione pubblica. Boccia era inoltre il marito della segretaria comunale del Comune di Diamante, un ulteriore elemento che lega la sua figura al territorio dell’Alto Tirreno cosentino. La notizia della tragedia si è rapidamente diffusa tra Calabria e Basilicata, suscitando sgomento nelle comunità in cui la coppia svolgeva la propria attività professionale.

Lauria sotto choc per la morte del segretario comunale

Il dolore ha colpito in modo particolare Lauria, dove l’Amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia di Donato Boccia. Il drammatico incidente di Scalea spezza così improvvisamente la vita di un uomo di 53 anni e lascia due territori legati dalla stessa notizia di lutto. Restano ora da completare gli approfondimenti sulla dinamica. La certezza, al momento, è quella di uno schianto avvenuto poco prima della mezzanotte lungo via Tommaso Campanella, dei prolungati tentativi dei sanitari di salvare Boccia e dell’attività investigativa della Polizia Locale di Scalea, chiamata a fare piena luce sulle cause dell’incidente.