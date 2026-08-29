Traghetto diretto in Sicilia si ferma dopo la partenza con 141 passeggeri a bordo

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi nel porto di Napoli, dove il traghetto GNV Spirit è rimasto bloccato in mare poco dopo la partenza diretta verso Termini Imerese. La nave, con 141 passeggeri a bordo, si è fermata davanti allo scalo partenopeo e non è riuscita a proseguire autonomamente la navigazione. Secondo le prime informazioni disponibili, all’origine dell’improvviso arresto potrebbe esserci stato un blackout a bordo, ma la dinamica dell’accaduto è ancora in fase di verifica. Le autorità e i tecnici stanno effettuando gli accertamenti necessari per chiarire la natura del problema che ha costretto il traghetto a interrompere la traversata.

GNV Spirit ferma davanti a Napoli: intervento dei rimorchiatori per il rientro in porto

Per assistere la GNV Spirit sono intervenuti due rimorchiatori, il Tarentum e il Vivara, che hanno raggiunto il traghetto e hanno avviato le operazioni per il rimorchio verso terra. Le manovre di recupero e di rientro nello scalo di Napoli sono tuttora in corso. Al momento, secondo quanto comunicato, non risultano problemi per i passeggeri presenti a bordo, che stanno attendendo il completamento delle operazioni in condizioni di sicurezza. La situazione resta comunque sotto monitoraggio, in attesa di comprendere con maggiore precisione cosa abbia provocato il blocco della nave e se lo stop sia effettivamente riconducibile a un guasto all’impianto elettrico.

Il traghetto era diretto in Sicilia: la tratta Napoli-Termini Imerese interrotta dopo pochi minuti

La GNV Spirit era partita dal porto di Napoli con destinazione Termini Imerese, uno degli scali siciliani serviti dai collegamenti della compagnia Grandi Navi Veloci. Il problema si è verificato nelle fasi iniziali della navigazione, quando la nave si trovava ancora nelle immediate vicinanze del porto partenopeo. Il traghetto, impossibilitato a procedere in autonomia, è rimasto fermo in mare in attesa dell’arrivo dei mezzi di assistenza. L’intervento tempestivo dei rimorchiatori ha consentito di avviare il trasferimento della nave verso il porto, evitando ulteriori criticità per le persone a bordo e per la sicurezza della navigazione nell’area.

GNV Spirit, le caratteristiche della nave della flotta MSC

La GNV Spirit è un traghetto ro-pax appartenente alla flotta di Grandi Navi Veloci, compagnia del gruppo MSC specializzata nei collegamenti marittimi per passeggeri e merci. La nave ha una lunghezza di circa 204 metri ed è entrata nella flotta GNV nel 2022. Prima di essere acquisita dalla compagnia italiana aveva già operato nel settore dei collegamenti marittimi con il nome di Cap Finistère, sotto la gestione della compagnia francese Brittany Ferries. Si tratta quindi di un’unità di grandi dimensioni, progettata per il trasporto combinato di passeggeri, veicoli e merci, utilizzata abitualmente sulle rotte del Mediterraneo.