Tragedia Pistunina, rinviata la 3ª edizione della “Historica Caccia al Pescespada”

Rinviata la terza edizione della “Historica Caccia al Pescespada”

L’evento, inserito nel cartellone Messina E-state 2026, sarà riprogrammato a data da destinarsi. L’Amministrazione comunale di Messina informa che la terza edizione di “Xiphias. La Historica Caccia al Pescespada”, prevista per domenica 2 agosto alle ore 18.00 nel Lago Grande di Ganzirri, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata assunta in segno di rispetto per i familiari delle vittime e di vicinanza alle persone coinvolte nel tragico crollo della palazzina di Pistunina.

La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile nell’ambito del cartellone Messina E-state 2026, rievoca l’antica tradizione della pesca del pescespada nello Stretto di Messina. La nuova data dell’evento sarà comunicata successivamente attraverso i canali istituzionali del Comune di Messina.