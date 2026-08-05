Tragedia nel messinese, allevatore di 61 anni muore schiacciato dal mezzo agricolo

Tragedia nelle campagne di Pettineo, in provincia di Messina, dove alle prime luci dell’alba è stato rinvenuto il corpo senza vita di Saverio Benedetto Di Marco, allevatore di 61 anni del luogo, vittima di un incidente sul lavoro. L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato in un burrone insieme al mezzo agricolo che stava utilizzando, rimanendo schiacciato. L’incidente si è verificato in contrada Piana, in un’area situata al confine tra i comuni di Pettineo e Mistretta.

Le indagini dei Carabinieri sulle cause della tragedia

Le indagini sono state avviate dai Carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertarne le cause. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica di Patti. Il magistrato di turno ha seguito gli sviluppi e disposto gli accertamenti necessari sul corpo della vittima. Dopo l’ispezione eseguita dal medico legale, il magistrato non ha ritenuto necessario procedere con l’autopsia.

Una tragedia che colpisce la comunità di Pettineo

La morte di Saverio Benedetto Di Marco ha colpito profondamente la comunità locale. L’uomo era un allevatore del posto e il suo mancato rientro aveva fatto immediatamente scattare l’allarme tra i familiari. La speranza di ritrovarlo in vita ha accompagnato le ricerche per tutta la notte, fino al tragico epilogo delle prime ore del mattino. Ora spetterà alle indagini chiarire ogni dettaglio dell’incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne tra Pettineo e Mistretta, mentre la salma resta in attesa di essere restituita alla famiglia.