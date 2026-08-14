Tragedia nel Mediterraneo, avvistati 11 cadaveri al largo della Libia

I corpi, in avanzato stato di decomposizione, sono stati segnalati da un velivolo impiegato da un’Organizzazione non governativa. La Guardia Costiera italiana ha informato l’autorità competente per il coordinamento dei soccorsi nell’area SAR libica

migranti

E’ di questa mattina la notizia di un avvistamento in mare, al largo delle coste libiche, precisamente a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica, relativa a undici cadaveri in avanzato stato di decomposizione, pervenuta al Centro operativo nazionale della Guardia Costiera italiana, da parte di un velivolo impiegato da una Organizzazione non governativa. Della segnalazione è stata data prontamente notizia all’autorità competente per il coordinamento del soccorso in mare in quell’area.​

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