Tragedia in provincia di Reggio Calabria, turista di 76 anni muore durante un’escursione

Una giornata dedicata alla scoperta di uno dei luoghi naturalistici più conosciuti della Calabria si è trasformata in tragedia. Un turista palermitano di 76 anni è morto nella mattinata di ieri alle Cascate del Marmarico, nel territorio di Bivongi, in provincia di Reggio Calabria, dopo aver accusato un improvviso malore. L’uomo si trovava nella zona al termine dell’escursione quando, secondo le prime informazioni disponibili, si è immerso nelle acque gelide ai piedi della cascata. Poco dopo avrebbe accusato un malore che si è rivelato fatale. La vicenda ha richiesto l’intervento dei soccorsi, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.

L’intervento dell’elisoccorso reso difficile dalla zona impervia

Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso, il cui intervento è stato reso particolarmente complesso dalla conformazione del territorio. L’area delle Cascate del Marmarico è infatti caratterizzata da un ambiente impervio, circostanza che ha reso più difficili le operazioni di soccorso. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per il turista non c’è stato nulla da fare.

Accertamenti in corso sulle cause del decesso

Al momento restano ancora da chiarire le cause del decesso. Il comunicato riferisce che saranno gli accertamenti a stabilire con precisione cosa abbia provocato la morte del turista palermitano. L’unico elemento al momento disponibile è che il malore si è manifestato subito dopo l’immersione nelle acque gelide della cascata.