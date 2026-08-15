Tragedia a Palermo: 13enne muore dopo una caduta dal nono piano

Una tragedia si è consumata questa mattina a Palermo, dove una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere precipitata dal nono piano di un edificio situato in via dei Nebrodi. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di prestare soccorso alla giovane. Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile e per la tredicenne non c’è stato nulla da fare. La gravità delle condizioni della ragazza è apparsa subito estrema. Il personale sanitario intervenuto in via dei Nebrodi ha provato a soccorrerla, ma non è stato possibile salvarle la vita. La notizia ha scosso la zona in cui si è verificato il drammatico episodio. Al momento le informazioni disponibili restano limitate e non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno preceduto la caduta.

Indagini della Polizia e della Scientifica

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e gli specialisti della Polizia Scientifica, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono quindi in corso e serviranno a chiarire tutti gli elementi relativi alla morte della tredicenne e quanto avvenuto all’interno del palazzo prima della caduta. Gli investigatori stanno raccogliendo ogni elemento utile per definire il quadro della vicenda.