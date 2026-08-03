Tragedia a Messina, il cordoglio di Cateno De Luca: “conoscevo gran parte delle vittime”

Il dolore per la tragedia di Pistunina continua ad attraversare la città di Messina. Tra i messaggi di cordoglio arrivati dopo il crollo e il ritrovamento delle vittime c’è anche quello di Cateno De Luca, ex sindaco di Messina, che ha espresso pubblicamente la propria vicinanza alle famiglie coinvolte e all’intera comunità. Nel suo intervento, De Luca ha sottolineato di conoscere personalmente gran parte delle persone rimaste vittime della tragedia. Un elemento che rende il suo messaggio particolarmente sentito e che restituisce la dimensione umana di un dramma capace di colpire profondamente il tessuto cittadino.

Cateno De Luca ricorda le vittime di Pistunina

L’ex primo cittadino ha affidato a poche parole il proprio dolore per quanto accaduto nel quartiere di Pistunina, dove il crollo della palazzina ha provocato vittime e lasciato la città sotto shock. De Luca ha dichiarato testualmente: “conoscevo gran parte delle vittime della tragedia di Pistunina. Alle loro famiglie e all’intera comunità di Messina esprimo il mio cordoglio. Domani sarò sul luogo della tragedia”. La dichiarazione mette al centro il rapporto personale con molte delle vittime e il cordoglio rivolto non soltanto ai familiari, ma a tutta Messina, chiamata in queste ore a confrontarsi con una delle pagine più dolorose della propria vita recente.

Il cordoglio rivolto alle famiglie e alla città di Messina

Nel messaggio, Cateno De Luca si rivolge direttamente alle famiglie delle vittime, esprimendo una vicinanza che si estende all’intera comunità messinese. La tragedia ha infatti assunto fin dalle prime ore una dimensione collettiva. Il dolore dei parenti si è intrecciato con quello di amici, conoscenti, residenti e cittadini che hanno seguito le operazioni di soccorso e recupero. Il riferimento all’“intera comunità di Messina” sottolinea come il crollo di Pistunina non sia percepito come un fatto circoscritto a un solo quartiere, ma come una ferita che riguarda tutta la città.