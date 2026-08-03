Tragedia a Messina ed eventi estivi, 7 consiglieri scrivono all’amministrazione: “perché l’Atarashi non è stato rinviato?”

Gli eventi estivi a Messina finiscono al centro del confronto politico dopo la tragedia di Pistunina. Sette consiglieri di opposizione hanno presentato un’interrogazione a risposta immediata per chiedere all’Amministrazione comunale se lo svolgimento delle manifestazioni programmate sia opportuno e coerente con il clima di cordoglio che attraversa la città. Primo firmatario dell’atto è il consigliere Marcello Scurria. L’interrogazione concentra l’attenzione in particolare sull’Atarashi, evento che, a differenza di altre iniziative, non sarebbe stato sospeso o rinviato. I consiglieri chiedono di conoscere le valutazioni tecniche e politiche alla base di questa decisione e sollecitano chiarimenti sulle eventuali misure da imporre agli organizzatori.

Eventi estivi a Messina, l’interrogazione dopo la tragedia di Pistunina

La questione sollevata dall’opposizione riguarda il rapporto tra la prosecuzione del calendario degli eventi estivi di Messina e il sentimento di cordoglio seguito alla tragedia avvenuta nel rione Pistunina. I sette consiglieri chiedono all’Amministrazione di chiarire se sia stato valutato il peso del momento vissuto dalla comunità cittadina e se le iniziative ancora in programma possano essere considerate compatibili con un contesto segnato dal lutto. L’interrogazione non si limita quindi a contestare una singola scelta organizzativa, ma pone un problema più ampio di opportunità istituzionale. Al centro c’è la richiesta di comprendere secondo quali criteri l’Amministrazione abbia deciso di mantenere alcuni appuntamenti e di sospenderne o rinviarne altri.

Atarashi non sospeso, chieste le valutazioni tecniche e politiche

Il passaggio principale dell’atto riguarda l’Atarashi. I consiglieri domandano quali valutazioni abbiano portato a non sospendere o rinviare la manifestazione, diversamente da quanto avvenuto per altri eventi. La richiesta riguarda sia gli aspetti tecnici sia quelli politici. L’opposizione vuole sapere se la decisione sia stata preceduta da un confronto con gli organizzatori, da una valutazione delle caratteristiche dell’evento e da un esame della sua compatibilità con il clima cittadino. Il nodo sollevato è quello della coerenza delle scelte adottate. Proprio la differenza di trattamento tra le manifestazioni viene indicata come un elemento sul quale l’Amministrazione è chiamata a fornire una spiegazione pubblica.

Cordoglio cittadino e programmazione degli spettacoli

La tragedia di Pistunina ha aperto una riflessione sulla prosecuzione delle attività di intrattenimento previste in città. Secondo i consiglieri firmatari, la programmazione degli spettacoli non può essere considerata separatamente dal contesto emotivo e sociale in cui gli eventi si svolgono. L’interrogazione chiede perciò se la scelta di mantenere l’Atarashi sia ritenuta opportuna rispetto al cordoglio della comunità. Non viene posta soltanto una questione formale, ma anche un tema legato alla sensibilità istituzionale e al modo in cui una città manifesta vicinanza alle persone colpite da una tragedia. Spetterà all’Amministrazione spiegare se siano stati individuati criteri uniformi per decidere quali eventi confermare, quali rinviare e quali eventualmente rimodulare.

Richiesti momenti di raccoglimento durante l’Atarashi

Un altro punto dell’interrogazione riguarda le possibili prescrizioni da impartire agli organizzatori dell’evento. I consiglieri chiedono se saranno previsti momenti di raccoglimento in memoria delle vittime della tragedia. La richiesta punta a capire se, pur mantenendo la manifestazione, l’Amministrazione intenda introdurre modalità capaci di rendere l’appuntamento più rispettoso del clima cittadino. L’eventuale previsione di un momento di raccoglimento rappresenterebbe, nelle intenzioni dei firmatari, un segnale di partecipazione al dolore della comunità e di attenzione nei confronti di quanto accaduto a Pistunina.

Attività acustiche, l’opposizione chiede una rimodulazione sobria

L’interrogazione affronta anche il tema delle attività acustiche collegate all’Atarashi. I consiglieri chiedono se l’Amministrazione intenda introdurre prescrizioni tassative per una rimodulazione sobria della manifestazione. Il riferimento riguarda la possibilità di limitare o rivedere gli aspetti sonori dell’evento, così da renderli maggiormente compatibili con il momento di lutto vissuto dalla città. Anche su questo punto l’opposizione attende una risposta precisa: non una generica raccomandazione, ma l’eventuale adozione di disposizioni vincolanti per gli organizzatori.