Tradizione, gusto e musica: a Condofuri Marina arriva la prima Sagra della Carne di Capra e dei Maccheroni | INFO

Un viaggio nei sapori autentici di una volta, dove la memoria gastronomica incontra la voglia di stare insieme sotto le stelle. Piazza Regina Pacis a Condofuri Marina si prepara ad accogliere la prima edizione della Sagra della Carne di Capra con i Maccheroni, un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina tradizionale e del divertimento. L’evento prenderà il via a partire dalle ore 20:00 – 20:30, trasformando il cuore della marina in un ristorante a cielo aperto.

Il profumo del passato e lo Show Cooking

Il re della serata sarà il piatto forte della tradizione grecanica e calabrese: la carne di capra, cucinata secondo le antiche ricette di un tempo, accompagnata dai classici maccheroni al ferretto.

Ma l’evento non sarà solo una delizia per il palato, bensì anche per gli occhi. A partire dalle prime ore della serata, infatti, si terrà uno speciale Show Cooking: le maestre pastaie del luogo mostreranno dal vivo l’arte della preparazione dei maccheroni fatti a mano, svelando i segreti di un gesto antico che si tramanda di generazione in generazione.

Un menu per tutti e tanto intrattenimento

Gli organizzatori hanno pensato davvero a tutti. Per chi non mangia la carne, sarà infatti possibile degustare i deliziosi maccheroni tradizionali conditi con un ricco sugo semplice.

A fare da colonna sonora alla serata ci penserà la selezione musicale di DJ Lenu, pronto a far ballare e divertire il pubblico di ogni età con il suo DJ set. Ad arricchire l’evento ci saranno inoltre tanti altri intrattenimenti pensati per allietare grandi e piccini durante tutta la serata.

Info utili:

Dove: Piazza di Condofuri Marina

Quando: A partire dalle ore 20:00 – 20:30

Cosa troverete: Carne di capra tradizionale, maccheroni fatti a mano (anche con opzione solo sugo), show cooking live, DJ set con DJ Lenu e intrattenimento vario.

Un’occasione unica per riscoprire le radici del nostro territorio, valorizzare le eccellenze locali e trascorrere una serata di spensieratezza. Non mancate!