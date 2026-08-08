Torna il Palmi Young Summer Festival: pronta la 3ª edizione tra giovani, futuro e medicina traslazionale

È tutto pronto a Palmi per la terza edizione del Palmi Young Summer Festival, l’iniziativa dedicata ai giovani e alla valorizzazione della partecipazione giovanile nella vita della città. L’appuntamento è in programma domenica 9 agosto 2026, alle ore 22:00, alla Villa Comunale “G. Mazzini”, dove la serata sarà scandita da momenti di confronto e approfondimento dedicati a temi come giovani, territorio, futuro e partecipazione.

Al centro dell’iniziativa ci saranno i ragazzi e le ragazze della Consulta Giovanile Palmese, chiamati a raccontare la propria visione della comunità e il percorso portato avanti nel corso del tempo. Tra gli appuntamenti previsti figura “La nostra idea di città”, con un’intervista ai giovani della Consulta, pensata per approfondire il ruolo che le nuove generazioni possono e devono assumere nella costruzione del presente e del futuro del territorio.

Il programma comprenderà anche un momento di approfondimento dedicato a “Il progresso della medicina traslazionale”, con la partecipazione della Dott.ssa Sandra Misale e del Dott. Maurizio Scaltriti. L’incontro sarà moderato da Viviana Minasi e rappresenterà uno degli appuntamenti centrali della serata, affiancando al confronto sulla partecipazione giovanile anche una riflessione sul progresso scientifico e medico.

Il Palmi Young Summer Festival sarà inoltre un’occasione per raccontare l’attività e il cammino compiuto dalla Consulta Giovanile Palmese e per mettere al centro il contributo delle nuove generazioni alla crescita della propria comunità. Gli organizzatori hanno rivolto anche un invito agli organi di informazione, auspicando la presenza di giornalisti e, qualora possibile, di troupe televisive per raccontare l’iniziativa e raccogliere testimonianze e dichiarazioni dei protagonisti.