Torna il Campus DesTEENazione di Catanzaro: aperte le iscrizioni per l’edizione 2026

Sta per iniziare la seconda edizione del Campus DesTEENazione Catanzaro dal 31 agosto al 12 settembre 2026, due settimane di attività gratuite (escluso giorno 11 settembre mattina per impegni istituzionali) rivolte a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Dopo il successo dell’edizione estiva, il Comune di Catanzaro rinnova un’offerta dedicata ai giovani e alle famiglie con attività ludiche di socializzazione, apprendimento, divertimento e crescita personale. Il programma prevede attività sportive, tornei e giochi di squadra, laboratori creativi, manuali, espressivi e artistici, percorsi digitali, esperienze all’aria aperta e attività dedicate al benessere psicofisico, con l’obiettivo di valorizzare interessi e abilità differenti e favorire lo sviluppo delle life skills, dell’autonomia, della comunicazione, dell’empatia e della gestione delle emozioni.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato

Le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 18.00, prevalentemente presso lo Spazio Multifunzionale DesTEENazione Catanzaro, in via Discesa Carbone s.n.c.

Il Campus rientra nella più ampia offerta del progetto DesTEENazione, attraverso cui il Comune di Catanzaro mette a disposizione di adolescenti e famiglie un servizio gratuito che comprende, oltre alle attività educative, sociali e sportive, spazi per lo studio, l’ascolto, la socializzazione e il supporto, psicologico come centro di servizi permanente e accessibile sul territorio.

Con il Campus DesTEENazione si intende offrire ai ragazzi e alle ragazze attività laboratoriali che saranno orientate, anche in previsione dell’inizio dell’anno scolastico, allo sviluppo delle life skills e dell’intelligenza emotiva e di tutte quelle competenze necessarie per affrontare le nuove esperienze di crescita.

Informazioni e iscrizioni

La partecipazione è gratuita, con posti limitati e iscrizioni fino a esaurimento delle disponibilità.

Per le famiglie, i ragazzi e le ragazze già registrati al progetto DesTEENazione sarà sufficiente confermare telematicamente l’adesione al Campus tramite il modulo online:

https://docs.google.com/forms/d/1a896-D3yrqIsNe1Y2zZ01EXbdIInVxO_Xc7bOv4CLo0/edit

Per le nuove iscrizioni, sarà possibile completare la procedura direttamente presso lo Spazio DesTEENazione, con il supporto degli operatori, oppure tramite il modulo online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCH_L3u_XXaOZrH2jJrLbF_mk95etJA3im3JbgAz82URDp7A/viewform?usp=header

compilando l’apposita scheda sanitaria tramite il modulo online: